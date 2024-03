Un polițist a povestit cum l-au găsit pe Aryan, copilul dispărut timp de 25 de ore într-o pădure din Botoșani. Detaliul care i-a surprins pe toți

Cazul cu băiețelul de doar doi ani din Botoșani, care a fost dat dispărut, a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură, până a fost găsit.

Unul dintre polițiști a dat mai multe detalii despre operațiunea de căutare

Unul dintre a dat mai multe detalii despre cum a decurs operațiunea de căutare și care era starea copilulului atunci când l-au văzut.

Emanuel Andriș a spus că au rămas surprinși atunci când l-au găsit pe băiat, cum era starea acestuia după ce a stat 25 de ore singur, într-o pădure din Botoșani.

„I-am dat o banană, l-am schimbat de hăinuțele ude”

Copilul era conștient, într-o stare bună, dar din cauza condițiilor meteo era înfrigurat.

„A fost o operațiune amplă de căutare. Am reluat toate activitățile de 2 – 3 ori, poate chiar mai mult în unele zone. Am încercat toate variantele. Cu doi colegi ne-am dus în zona Sihăstriei Vorona, am mers pe jos de la mănăstire spre zona de unde a dispărut copilul. La 15 – 20 de minute de mers de la mănăstire, în pădure, am găsit copilul panicat, l-am auzit cum striga după ajutor, am rămas foarte surprinși, era în stare bună, conștient, doar panicat, înfrigurat, flămând, însetat. Am sunat la 112, am cerut ca ambulanța să vină la mănăstire, știam că vom face puțin timp până acolo.

I-am dat o banană, l-am schimbat de hăinuțele ude. L-am întrebat dacă e bine, dacă îl doare ceva. Am rămas impresionat de ajutorul primit, de dovada de spirit civic de la oamenii din sat, de la comunitate, colegii cu ATV-uri, toți au oferit un sprijin enorm”, a povestit polițistul, potrivit .

Cum a dispărut Aryan

Amintim că . Copilul a plecat din curtea acestora fără să fie observat. Cu toții l-au căutat, dar a fost totul în zadar. Abia după câteva ore au fost alertate autoritățile.