Radu Țincu: Terminologia „vaccinați-nevaccinați” produce discriminare. Sintagma corectă, „persoane care nu prezintă risc de îmbolnăvire” (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, s-a arătat de părere că lucrurile ar trebui privite sub aspectul siguranței sănătății publice, oferind ca exemplu situația din Viena, unde accesul în zonele publice „se face doar dacă persoana respectivă dovedește că nu reprezintă un pericol pentru ceilalți”.

Terminologia „vaccinat-nevaccinat” produce discriminare, a spus Radu Țincu la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu

„În primul rând, cred că nu e bună sintagma și de aceea trebuie schimbată, «vaccinați-nevaccinați», nu cred că aceasta trebuie să fie optica, ci trebuie să fie «persoane care nu prezintă risc de îmbolnăvire», cred că aceasta ar trebui să fie sintagma corectă. Vă dau un exemplu apropo de cum văd eu lucrurile, am fost acum câteva zile la Viena și am văzut cum văd vienezii lucrurile, accesul în toate zonele publice, pornind de la muzee, parcuri, zone de agrement, terase, restaurante, chiar și în aer liber, se face doar dacă persoana respectivă dovedește că nu reprezintă un pericol pentru ceilalți. Acest lucru înseamnă certificatul de vaccinare, test antigen rapid din ziua respectivă sau PCR valabil două sau trei zile și prezența anticorpilor de după boală. Altfel, nu există posibilitatea de a accesa zonele publice. Mi se pare că această terminologie vaccinat-nevaccinat produce discriminare. Cred că trebuie să privim lucrurile sub aspectul siguranței sănătății publice, sub aceste trei posibilități de a controla dacă o persoană reprezintă un risc sau nu”, a declarat medicul, joi, pe B1 TV.

Datele CNCAV de miercuri seară arată că numărul persoanelor vaccinate la nivel național a trecut de 4,97 milioane, iar 4,82 dintre acestea au fost vaccinate în schemă completă. În total, în România au fost administrate mai bine de 9,36 milioane de doze din cele patru vaccinuri aprobate pentru utilizare în UE.