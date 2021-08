Raed Arafat: Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează. Acum poate o să fie permisii pentru unii. Nu e țintită persoana nevaccinată (VIDEO)

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, au prezentat măsurile pe care le iau autoritățile pentru vârful valului 4 al pandemiei. Asta chiar marți, zi în care România s-a apropiat de 800 de cazuri noi de contaminare. În cadrul conferinței, Arafat a precizat că nu vom avea lockdown total. În schimb, vor fi aduse o serie de modificări la Hotărârea de Guvern prin care starea de alertă va fi prelungită.

Măsuri în fața valului 4 al pandemiei. Declarațiile lui Raed Arafat

Arafat a precizat întâi că, de săptămâna viitoare, vor avea săptămâna vidoconferințe cu reprezentanții tuturor instituțiilor implicate în combaterea pandemiei. De asemenea, unitățile modulare vor fi reactivate.

Fiecare spital de urgență va trebui să aibă paturi pentru tratarea pacienților COVID. În același timp, „încercăm să menținem activitatea curentă în spitale”, a precizat Arafat.

„Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează, că avem alte mijloace și posibilități. Noi oricum nu am fost în lockdown total. Am avut primele două luni, apoi am mers pe măsuri zonale, locale și așa va fi și de acum”, a mai declarat secretarul de stat, răspunzând la întrebările reporterilor.

Acesta a mai spus că HG privind prelungirea stării de alertă va face referire la incidențe de 2, 3 la mie: „Dacă într-o zonă ajungem la incidența care prevede limitarea accesului în anumite zone, se va lua măsura. Dar se va merge și pe identificarea persoanelor vaccinate, care să poată intra în anumite zone, acest lucru urmează să se decidă”.

„Înainte erau restricții pentru toți, acum poate o să fie permisii pentru unii. Nu e țintită persoana nevaccinată. Încercăm să menținem anumite activități neînchise”, a mai declarat Raed Arafat.