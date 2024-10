Reacția unei turiste despre România, după cea vizitat 25 de țări din Europa: „Mă simt de parcă nu sunt în România. Mă simt mai degrabă în Franța”

Tot mai mulți turiști străini descoperă România. Este și cazul lui Tiffany Chen o tânără care a pornit într-un tur al Europei. Aceasta a vizitat 25 din cele 27 de țări și a rămas profund impresionată.

Inițial, tânără nu era prea încântată de vizita în țara noastră, nu auzise prea multe lucruri bune

„Regret că am fost în România și nu am petrecut mai mult timp acolo”, este c după ce .

Tiffany a pornit într-un tur prin Europa, iar prima destinație pe lista sa a fost Turcia.

Mai apoi, de acolo a plecat în Bulgaria, iar după vizita la vecini a ajuns și în România. Aceasta a călătorit cu trenul din România în Bulgaria, iar când a ajuns la București a avut parte de o reală surpriză.

Turista a fost impresionată de ce a descoperit în România și spune că țara noastră este atât de subestimată.

Mai mult, Tiffany Chen a fost atât de captivată de România încât și-a îndemnat urmăritorii din mediul online să treacă neapărat această țară pe lista destinațiilor de vacanță și să o viziteze cât mai repede.

„Sunt în România și sunt complet șocată. Sunt în București, am călătorit 12 ore cu trenul din Sofia, Bulgaria, iar locul ăsta este opus la ce ai fi crezut. Ce naiba?

Am intrat într-o cafenea la întâmplare pentru o gustare și s-a dovedit a fi o cafeanea Van Gogh. A trebuit să mai stau o dată să mă gândesc. Chiar am venit la București sau am călătorit în alt loc din Europa? Mă simt de parcă nu sunt în România. Mă simt mai degrabă în Franța. Ca și cum aș fi în Paris. România e atât de subestimată! Te întrebi: ce au ascuns? Vizitați România!”, a spus Tiffany Chen, într-un clip, postat pe TikTok.