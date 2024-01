Remus Pricopie: Ceea ce a făcut AUR, o să vedem în sondaje, va avea un efect negativ extraordinar. Cum percepe un părinte sau chiar și un student mesajul “lasă-te de școală, vino în partid”? / Rectorul SNSPA a spus care e următorul demers pe care îl va face (VIDEO)

Remus Pricopie, rector SNSPA, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1, unde a vorbit despre următorul demers pe care urmează să îl facă după ce susținătorii AUR au distribuit pliante în curtea și în sediul instituției, pliante „în care promovează partidul” și „îi îndeamnă pe tineri să renunțe la studiile universitare și să se înscrie în AUR”.

“La nivelul departamentului juridic, astăzi, s-a făcut o analiză detaliată, n-am să pot să intru acum, pentru că deocamdată textul respectiv nu este oficial, dar sunt o serie de încălcări din legislație, sigur, domnul.

Există și o componentă juridică pe care noi o vom prezenta în câteva zile instituțiilor specializate. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, dar cred că atâta timp cât într-o lege, și de fapt nu este într-o singură lege, sunt mai multe legi care prevăd foarte clar că n-ai voie să desfășori astfel de activități în unitățile de învățământ, cred că trebuie să sesizăm aceste organe de specialitate și să decidă.

Deocamdată nu este finalizată procedura, dar în momentul în care vom avea un document aprobat oficial în SNSPA, vom face public demersul nostru și vă vom spune pe cine am sesizat. Sigur, o opțiune este să sesizăm Parchetul. Eu vă spun sincer și am mai făcut această declarație, astăzi, că mă așteptam ca organele statului să se autosesizeze, având în vedere ceea ce s-a întâmplat ieri, dar nu e nicio problemă, o putem face și noi. Însă, nu-i numai Parchetul, cred că mai sunt și alte instituții ale statului care pot fi sesizate pe acest subiect.

Noi vorbim despre un partid politic, există o lege a partidelor politice. Există o procedură cum statul român recunoaște o organizație ca fiind partid politic și la fel de bine, scrie în legislația românească ce se întâmplă atunci când un partid politic nu respectă legea, pentru că noi nu vorbim despre o acțiune a lui George Simion. Noi vorbim despre o acțiune coordonată de o instituție politică numită AUR.”, a declarat Remus Pricopie.

A fost un atac la adresa rectorului SNSPA?

Rectorul SNSPA a fost întrebat dacă poate fi considerat acesta și un atac la persoană, dat fiind faptul că pe pliante apare imaginea cu acesta.

„Să știți că persoana Pricopie sau Cristi Pîrvulescu nu sunt atât de importante în raport cu gestul pe care acest partid politic l-a făcut. Am fost ministrul Educației, am fost criticat, am fost atacat, am fost jignit, sunt obișnuit cu lucrurile astea. Noi vorbim despre sănătatea spațiului academic și sănătatea democrației din România”, a mai spus Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA a fost întrebat și cum au perceput studenții aceste pliante care au fost împărțite.

„Noi facem festivități de deschidere pentru fiecare tip de program, licență, master și pe facultăți. Deci ieri am avut 10 activități de genul acesta, în timp ce cei de la AUR erau prin clădire și încercau să împartă pliante, că prea multe nu prea au împărțit. Studenții, unii dintre ei, erau la festivități, s-au făcut și glume în timpul festivității de deschidere. Nu prea e de glumit, dar uneori te gândești oare ce poate să fie în capul unor politicieni sau pseudo politicieni să facă un astfel de demers? Asta este prima parte, a 2-a parte a răspunsului meu la întrebarea dumneavoastră: studenții au dat un comunicat.

Eu l-am citit din presă, ca și dumneavoastră, pentru că noi nu intervenim peste studenți, nu le spunem noi cum să facă sau cum să nu facă. E adevărat că m-au informat că vor avea o poziție și le-am spus, ‘sigur, voi decideți’, așa cum au mai dat și cu alte ocazii comunicate. Deci acolo l-am citit și eu, scrie foarte clar care este poziția lor. Utilizarea spațiului academic pentru obiective politice este inadmisibil, aș adăuga o a treia idee care e dincolo de reacția studenților.

Să știți că nu știu cine îi consiliază pe cei de la AUR, dar ceea ce au făcut ieri va avea, curând, o să vedem în sondaje, un efect negativ extraordinar. Spuneți-mi și mie, cum percepe un părinte sau chiar și un student mesajul ‘lasă-te de școală, vino în partid’.

Deci aceasta este o demonstrație clară că acest partid care clamează patriotismul și este cu România tot timpul pe buze, de fapt, acest partid dorește să arunce în aer o țară. Ce fel de exemplu poți să fii tu pentru tineri spunându-le ‘lasă-te de școală, Vino la partid?’”, a conchis rectorul.

, că „a ales să promoveze discursul urii la SNSPA și să redeschidă calea atacurilor legionaro-fasciste la adresa universităților”, se arată într-un comunicat transmis luni de instituția de învățământ.