Revoltă după viitură. Sinistrații din Amzacea, Constanța, acuză autoritățile că i-au ajutat prea puțin și prea târziu: „Funcționarii au dormit în hainele statului”

În Amzacea, localitatea cea mai din județul Constanța, circa 160 de oameni au rămas pe drumuri. acuză că autoritățile i-au ajutat prea puțin și prea târziu. Ei au mers la primărie să ceară socoteală.

Sinistrații din Amzacea, supărați pe autorități

Oamenii au dormit pe la rude, în timp ce paturile de campanie duse în casele lor cedează fără să fie folosite.

„Dormim la cumnatul nostru și eu am venit dimineață să încercăm să rupem tapetul. M-am pus cu piciorul și când am pus piciorul, deja au căzut scândurile jos. Uitați-le, că nu le-am ridicat. Deci nu vreau multe, decât să-mi facă casa cât de cât și ceva pe jos să pun, că tot parchetul s-a umflat și mergea frigiderul. Uitați, mașina de spălat cum am luat-o din apă. Încep copiii școala, toate hăinuțele pluteau în apă, tot. Eu m-am chinuit mult să am această căsuță. N-avem nimic, nu ne-a mai rămas nimic!”, a spus un sinistrat, pentru

„Funcționarii au dormit în hainele statului, prefectul doarme în hainele statului”, a acuzat un altul.

Autoritățile locale recunosc că au fost luate prin surprindere. Potrivit acestora, circa 60 de gospodării au fost grav afectate, dar numărătoarea continuă încă.

„Noi avem cam 60, așa, estimate. N-am trecut niciodată printr-o situație de acest gen. E ceva și pentru noi… Ne-a luat și pe noi prin surprindere”, a declarat Viorica Huțu, asistent social, pentru Digi24.

Ce spune primarul din Amzacea după ce localitatea i-a fost afectată de inundații

După ce toate gospodăriile vor fi evaluate, o comisie de la Prefectură va decide cum vor fi ajutați oamenii. Autoritățile locale spun că numărul caselor modulare va fi suplimentat, în funcție de necesități.

„Din astea 60, cred că mai mult de jumătate nu mai pot fi locuite, pentru că apa a avut oricum în tavan, sunt case vechi, din chirpici, mulți sunt pensionari, nu au posibilități să-și mai refacă casa sub nicio formă. Am pregătit la cămin o masă caldă pentru persoanele care sunt aici, dar au refuzat, au zis că mai bine să le dăm câte o sticlă de ulei, zahăr”, adeclarat și Romică Stan, primarul comunei Amzacea, potrivit Digi24.