Continuă intervențiile după furtuna din Dobrogea | Prefectul județului Constanța: Echipele ISU extrag apa din case, din subsoluri de hoteluri și spaţii comerciale

Eforturile de ajutorare a comunităților afectate de furtuna devastatoare din Dobrogea continuă și duminică. Prefectul județului Constanța, Silviu Iulian Coșa, a transmis că peste 30 de utilaje sunt detașate în zonele afectate, lucrând la extragerea apei din case, subsoluri de hoteluri și spații comerciale. De asemenea, au fost alocate 30 de paturi cu cazarmament pentru cei afectați. Localitățile Mangalia, 2 Mai, Venus, Jupiter, Saturn au fost sub ape, iar în Tuzla s-a activat preventiv stația de pompare.

Deși au fost probleme punctuale cu alimentarea cu energie electrică, acestea au fost în mare parte rezolvate. Prefectul a subliniat că „nu există probleme majore în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică”.

O furtună puternică a lovit regiunea Dobrogea, provocând precipitații record și inundații extinse în mai multe localități din județul Constanța. Aceasta a fost alimentată de un ciclon care a stat în zona Mării Negre, agravat de temperaturile ridicate ale mării și de un sistem hidrografic slab dezvoltat în regiune.

Care sunt cauzele ciclonului din Dobrogea?

Climatologul Roxana Bojariu explică că furtuna puternică a fost cauzată nu doar de condițiile meteorologice extreme, dar și de caracteristicile geografice și climatice ale regiunii, precum și de impactul schimbărilor climatice, care cresc temperatura suprafeței Mării Negre.

„Acel ciclon, sistem de joasă presiune care a staționat în zona Mării Negre, a fost alimentat și de o suprafață foarte caldă a mării, avem temperaturi record. E o cantitate foarte mare. Problema este că această cantitate mare de precipitații într-o zonă precum Dobrogea și litoral nu are în mod natural un sistem hidrografic foarte dezvoltat care să preia o parte din apă, pe de o parte, pe de altă parte nici bazine, acolo sunt foarte mici. E vorba și de seceta care a fost până acum și lucrul acesta aduce caracteristici în plus, pe un sol foarte tasat și fără resurse. Lucrul ăsta amplifică uneori efectele inundațiilor. E vorba și de contribuția schimbărilor climatice, pentru că suprafața Mării Negre are temperaturi din ce în ce mai mari. Au fost temperaturi de peste 27 grade, foarte mari”, a declarat aceasta.