Rezultatele după contestații la Evaluarea Națională 2024. Câte medii de 10 sunt

la Evaluarea Națională 2024 s-au afișat și sunt disponibile pe site-ul evaluare.edu.ro sau la avizele centrelor de examinare din toată țară.

S-au depus 27.640 de contestații

Au fost depuse 27.640 de contestații, adică 8,76% din toate lucrările. 14.485 au fost la limba română, 12.370 la matematică și 425 la limba maternă. Dintre acestea, 14.720 de note au crescut și 9.646 au scăzut, informează

La matematică, la 98,1% din reevaluări s-au oferit sub 0,5 puncte, la română, la 77,4% din reevaluări s-au dat sub 0,5 puncte, iar la limba maternă, 75,8% din recorectări s-au oferit sub 0,5 puncte. Au fost 5 lucrări cu erori de încărcate care au fost corectate abia în etapa de contestații.

74,5% dintre elevi au obținut medi mai mici sau egale cu 5, fiind o creștere de 0,1% față de rezultatele inițiale. Acum, sunt 74 de elevi cu media 10, față de 65 câți erau inițial și sunt 25,5% elevi cu mediile sub 5.

Câte medii de 10 sunt

La română, 77,8% din note au fost mai mari sau egale cu 5, fiind 416 note de 10, la matematică 68,8% din note au fost mai mari sau egale cu 5 și notele de 10 au fost 1.133. La limba maternă, 90,5% din note au fost mai mari sau egale cu 5, fiind 68 de note de 10.

Rezultatele după contestații sunt puțin mai bune decât cele inițiale, cu o creștere mică a procentului de medii peste 5, dar și a numărului de medii de 10. Cu toate acestea, rezultatele se mențin în scădere față de cele de anul trecut.