Românii sunt din ce în ce mai deranjați de condițiile din Grecia. „Ai noștri greci s-au cam șmecherit”

Deși este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, în ultimul timp turiștii au început să fie dezamăgiți de prețurile din ce în ce mai crescute. Pe grupurile de turiști, românii se plâng de prețurile piperate de pe litoralul elen.

Românii iau în calcul la anul să meargă în vacanță în Turcia

Zeci de mii de români aleg în fiecare an să își petreacă vacanța de vară în Grecia, datorită peisajelor superbe și plajele mai retrase. Anul acesta însă, turiști români au fost dezamăgiți de prețurile pe care le-au găsit în Grecia. Deși anul acesta se anunță scumpiri cu 10 la sută, turiștii vorbesc de procente mult mai mari, potrivit

„Mulți se vor supăra. Mulți îmi vor da dreptate. Ai noștri greci s-au cam șmecherit. 5€ berea la cârciumă, minim 8-9 € salată grecească, 10€ parcarea/zi la plajă (Lefkada), șezlong nu știu că am avut de acasă, dar vă las pe voi cazare de 120€ fără apă caldă + fac diferența între localnici și turiști la taverne, anul viitor, mă gândesc serios la Turcia”, este postarea de pe Forum Grecia care a strâns aproape 300 de comentarii.

„Prețurile au crescut peste tot, nu numai în Grecia. 1€ în plus în 2 ani nu mi se pare mult comparativ cu ce se întâmplă în alte țări”, comentează cineva. „Eu sub 9 euro nu am mai mâncat salată la greci de câțiva ani. Ce mi se pare aiurea e că, dacă unii ies în grup la un restaurant de fițe la noi, nu se plânge nimeni de prețuri, dar la greci vă așteptați la ieftineală. De ce nu vă plângeți că la noi o salată este tot 50 RON? De ce nu vă plângeți când dați în mall 5 RON pe oră de parcare? Hai să nu ne mai plângem de orice. Avem bani, mergem, nu avem, stăm acasă. Atât de simplu! Și sincer, e un chin să mă duc 1.800 km și să încep să mă uit la prețuri când stau câteva zile în concediu”, se arată într-un alt comentariu.

Părerile turiștilor sunt împărțite

„E prima dată în Lefkada (Vasiliki). Sunt foarte mulțumit de ce am găsit aici. Un sejur de 6 nopți cu mic dejun la 440 euro. Plaja Vasiliki – 10 euro 2 șezlonguri cu umbrelă sau lângă, 15 euro două șezlonguri dar cu consum. Restaurant Pondi (cel mai bun după gustul meu) – 5 euro berea, 2.5 euro cola, 18 euro o caracatiță destul de mare cu cartofi, 27 euro platou fructe de mare pentru două persoane cu tot cu cartofi și salată. E doar părerea și impresia mea. Cât despre plajele pe care le-am vizitat (Egremni, Porto Katsiki, Kathisma… etc), nu pot spune decât că sunt magnifice. Am fost în Turcia la Ultra All Inclusive și în afară de piscine nu prea ai ce face”, scrie altcineva.

