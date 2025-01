Sebastian Burduja: România trebuie să aibă o capacitate mai mare de producție de energie electrică. Anul acesta cred că vom depăși 2.500 de megawați, deci ne vom dubla recordul de anul trecut (VIDEO)

Ministrul Energiei, Sebastian , a avut o intervenție în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a subliniat că România trebuie să își crească capacitatea de producție de pentru a deveni mai competitivă.

El a menționat că, în anul precedent, au fost puși în funcțiune 1.200 de megawați noi, ceea ce reprezintă un record pentru ultimul deceniu. Burduja a afirmat că, pe baza contractelor semnate și a investițiilor în curs, se estimează că România va depăși 2.500 de megawați în acest an, dublând astfel recordul anterior.

„România trebuie să aibă o capacitate mai mare de producție de energie electrică”

El a explicat că, prin creșterea ofertei de energie, prețurile vor scădea, fără a fi necesară o intervenție constantă a statului.

„La consumatorul casnic suntem cu al cincilea cel mai ieftin preț la curent și al patrulea cel mai ieftin gaz, astea sunt datele Eurostat. La consumatorul, suntem undeva la jumătatea clasamentului Uniunii Europene și recunoaștem că întreaga Uniune Europeană are o problemă cu prețul la energie și o problemă de competitivitate în raport cu SUA, cu China și alte piețe, unde energia electrică este și de 2-3 ori mai ieftină.

Soluția pentru România, și am insistat de când am preluat mandatul la acest minister, în vara lui 2023, soluția este una singură, și o reprezintă investițiile. Deci România trebuie să aibă o capacitate mai mare de producție de energie electrică. Anul trecut noi am pus în funcțiune 1.200 de megawați noi, care este mai mult decât în precedenții 4 ani și cred că e un record de mai mult de un deceniu, iar anul acesta, pe baza contractelor pe care noi le-am semnat și a investițiilor în lucru, inclusiv Iernut, inclusiv Mintia, Năvodari și Răstolița, cred că vom depăși 2.500 de megawați, deci ne vom dubla recordul de anul trecut. Și cu mai multă energie în sistem, într-o piață așa funcționează, când crește oferta, prețul scade. Ăsta este singurul mod, nu o intervenție constantă a statului, dar să rămânem cu aceeași incapacitate de a acoperi consumul, ci o producție mare, astfel încât nu doar să ne acoperim consumul nostru, dar chiar să le dăm și altora și să-i facem pe alții dependenți de energia noastră”.