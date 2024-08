Șeful Casei Naționale de Pensii insistă că toate pensiile vor crește în ianuarie: „E un indicator foarte clar, predictibil”

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, a declarat că toate pensiile vor fi indexate cu inflația la 1 ianuarie 2025, deci toate vor crește.

Precizarea a fost făcută în contextul în care, la acest moment, ideea vehiculată în spațiul public este că peste 700.000 de pensionari anii următori deoarece acum primesc mai mult decât ar avea dreptul, iar indexările viitoare se vor face la pensia lor de drept, nu la cea în plată. Baciu, însă, insistă că toate pensiile vor crește în ianuarie.

Daniel Baciu, despre indexarea pensiilor din ianuarie

„Mecanismul este foarte simplu. Exact spuneam că în funcție de istoricul profesional al fiecărui pensionar există acest număr de puncte și în funcție de avantajele și beneficiile care le-a avut în decursul mai multor legi care s-au aplicat în ultimii 20 de ani, există aceste diferențe între pensionari.

Toate pensiile vor crește numai în luna ianuarie, pentru că am avut creșteri și în decursul anului și în luna septembrie, nu se va mai întâmpla lucrul acesta. Toate pensiile vor crește în luna ianuarie, unde se aplică rata inflației în procent de 100%, deci e un indicator foarte clar, predictibil care este comunicat de către Institutul Național de Statistică, la care se mai adaugă și încă 50% din creșterea economică care se reflectă prin câștigul salarial mediu brut pe economie”, a declarat Daniel Baciu, luni seară, la

Ministrul Muncii: Nicio pensie mai mică de 3.000 de lei nu va mai fi impozitată

Tot luni, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu (PSD), a anunțat că pensiile mai mici de 3.000 de lei

„De la 1 octombrie, pensiile sub 3.000 de lei nu se mai impozitează!

În această seară am o veste bună pentru #pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice: nicio #pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată!

Astfel, de la 1 octombrie 2024 va crește pragul de impozitare a pensiilor de la 2.000 de lei, cât este acum, la 3.000 de lei.

Impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei”, a transmis ministrul Muncii.