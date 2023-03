Șeful ICR, despre revocarea Catincăi Nistor de la ICR Londra: Intervenția artistică improvizată a doamnei director a fost de natură să aducă prejudicii importante de imagine. Am înțeles că nu ar avea intenția să demisioneze (VIDEO)

Intervenția artistică improvizată a directoarei Catinca Nistor din cadrul organizat de ICR Londra de 1 Martie a fost de natură să aducă prejudicii importante de imagine, a declarat președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Liviu Jicman, pe B1 TV, despre demiterea Catincăi Nistor de la șefia ICR Londra

Întrebat ce l-a determinat să inițieze , președintele ICR a spus: „N-aș fi vrut să discut înainte ca decizia să fie luată și voi fi rezervat în a comenta pe larg motivele deciziei, însă mă voi referi, bineînțeles, la acest ultim eveniment, menționat și de dumneavoastră și care ține de atribuțiile Institutului Cultural Român, deci asupra căruia mă pot pronunța”.

„Din păcate, cred că intervenția artistică improvizată a doamnei director de la evenimentul de 1 Martie – care de altfel cred că a fost un concert reușit, și din păcate acest moment a prilejuit o reflectare negativă în presă a unui eveniment altfel reușit – a fost de natură să aducă prejudicii importante de imagine, pe de o parte, iar pe de altă parte aș îndrăzni să spun că mai este un aspect general în activitatea noastră de care trebuie să ținem cont și această ocazie m-a convins de faptul că viziunea pe care noi o avem nu va fi pe deplin înțeleasă de doamna Catinca Nistor, care este de altfel un artist apreciat”, a adăugat oficialul.

„Cred că o carieră aristică este un argument pentru o funcție în cadrul ICR, dar cred de asemenea că trebuie să conștientizăm faptul că, în această poziție, rolul principal este acela de manager. Prin urmare, cred că misiunea noastră, a tuturor celor care suntem implicați în administrație în institutele culturale române, fie aici, la București, fie în străinătate, este aceea de a fi în spatele reflectoarelor, de a sprijini promovarea culturii române, dar în primul rând oamenii de cultură, artiștii, profesioniștii, de a oferi conexiuni, de a afirma prezența și reușitele lor pe scenele internaționale, și nu aceea de a fi noi înșine în lumina reflectoarelor”, a continuat el.

Întrebat dacă directoarea ICR Londra i-a comunicat că ar intenționează să demisioneze, având în vedere că procedura de revocare implică și o decizie a Parlamentului în acest sens, Liviu Jicman a explicat: „După ce am luat această decizie, am informat-o în legătură cu intenția mea de a iniția această procedură și consider că demisia este un gest unilateral asupra căruia numai domnia sa poate decide”.

„Nu i-am cerut în vreun fel demisia. Am informat-o că am luat această decizie și, cu atât mai mult, având în vedere că dumneaei mi-a prezentat argumentele sale privind activitatea ICR Londra, am înțeles că nu ar avea această intenție”, a adăugat Liviu Jicman.