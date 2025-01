Semnal de alarmă tras de medicii din Iași: „Au fost aici 550 de cazuri în numai 24 ore”

Medicii din Iași avertizează că serviciile de urgență se află sub o presiune uriașă, pe fondul concediilor prelungite de sărbători.

Numărul de solicitări a crescut cu peste 15%, fiind și 550 de intervenții în 24 de ore, scrie .

Dr. Angelica Hristea, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, a atras atenția că medicii se confruntă cu un vârf al solicitărilor venite din partea pacienților.

„Nu știm ce se întâmplă la Iași. Din discuțiile comparative cu managerii din celelalte județe, excluzând Bucureștiul, Iașul este singurul care are un trend ascendent al solicitărilor la ambulanță. Este ceva de speriat. Nu știu ce se întâmplă la noi, fie pentru că avem spitalele împrăștiate și sunt multe consultații, dar e clar că și apelurile dinspre populație sunt mai multe. Suntem al doilea județ din țară, după București, după numărul de solicitări, în condițiile în care știți că ținem cu dinții de parcul auto”, a declarat dr. Angelica Hristea.

Cele mai multe intervenții au avut loc pentru problemele cardiovasculare. Medicii au remarcat însă că au fost foarte multe conflicte care s-au soldat cu traume, oamenii s-au certat, s-au bătut și a fost nevoie de intervenția medicilor. Și petardele au adus foarte mulți adulți cu ambulanțele către spitale, cu răni la mâini și la nivelul feței. Iar ca de fiecare dată, de sărbători, au fost cei care au ajuns la spital cu probleme gastro-intestinale, cauzate de excesul alimentar.

„Nu doar că am lucrat cu personal 100%, dar am și suplimentat. Toate ambulanțele pe care le avem la dispoziție au fost pe teren, au fost și oameni care au făcut gărzi suplimentare. Nu avem ce face mai mult și știm, de obicei, că atunci când lumea are multe zile libere noi o să avem mai mult de lucrat. Au fost și medicii de familie într-o concediu prelungit, multe dintre cazuri probabil s-ar fi rezolvat de către ei direct în mod normal, dacă erau în activitate”, a completat dr. Angelica Hristea.

