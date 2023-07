Situație comică la bordul unui avion Ryanair: Un bărbat beat a cântat la microfon în timpul zborului / Părerile pasagerilor sunt împărțite

Un incident destul de neobișnuit a avut loc în timpul unui zbor Ryanair, când un pasager în stare de ebrietate a provocat agitație și nemulțumire în rândul celorlalți pasageri.

Avionul companiei low-cost a devenit „o scenă a unui concert” neașteptat atunci când un bărbat a preluat microfonul avionului și a început să cânte cu voce tare.

În timp ce unii pasageri s-au amuzat în timp ce bărbatul a cântat „Hold me now”, alții s-au simțit deranjați de spectacolul de la bordul aeronavei.

„Știu că nu sunteți renumiți pentru divertismentul din timpul zborului, dar asta e o porcărie. Eu și copiii mei am dori să ne luăm banii înapoi, vă rog”, a scris Pete Farell, unul dintre pasagerii zborului Ryanair care nu a fost de acord cu gluma făcută de pasagerul în stare de ebrietate.

Hello

I know you are not famous for your in flight entertainment but this is taking the piss

Me and the kids would like our money back please

— Pete Farrell 🇧🇹 (@PeteFarrell14)