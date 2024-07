Situație critică la Spitalul Gomoiu / Camera de gardă riscă să se închidă din cauza lipsei de personal: „Pacienții sunt puși în pericol” (VIDEO)

Spitalului Gomoiu trece printr-o situație critică după ce Guvernul a blocat angajările la stat. Camera de gardă a unităţii medicale, a rămas fără personal suficient, iar asistentele care asigură gărzile sunt epuizate, a atras atenția directorul medical Vlad Costel, într-o intervenție pentru B1 TV:

„Practic funcționăm cu personalul la limita inferioară de luni bune de zile, cel puțin de prin mai, anul trecut. Până acum am folosit diferite mecanisme compensatorii. Am detașat personal din alte secții, de regulă către camera de gardă, reușind să echilibrăm lucrurile. Dar acest lucru a ajuns să epuizeze oamenii. Imaginați-vă o asistentă medicală care lucrează la ortopedie care este obișnuită cu o anumită practică de zi cu zi, adusă la camera de gardă unde circuitul pacientului este altul. Ea trebuie să se obișnuiască cu noul loc de muncă. Am făcut asta, dar nici așa nu mai putem compensa lipsa de personal. Este o realitate cu care ne confruntăm în anul 2023-2024, mobilitatea personalului este foarte mare și nu am mai putut completa prin angajări și organizarea de concursuri migrarea personalului.

Către sfârșitul anului 2023 am simțit nevoia să înștiințăm managemnteul spitalului despre acaeastă iminență de restrângere a activității la camera de gardă. Pacienții vin tot timpul cu urgențe. Este o soluție extremă și de neimaginat pentru noi, dar suntem în situația de a alege între a primi oameni la camera de gardă, cu un personal epuizat și care riscă să facă greșeli și între a restrânge activitatea, acordăm asistență medicală pe o perioadă pe care o putem face în condiții de siguranță”.

Directorul medical a precizat că lipsește un număr de aproximativ 70 de asistente la nivelul spitalului, iar la camera de gardă este nevoie de 10 în plus.

„Sunt perioade în timpul gărzilor în care camera de gardă funcționează cu o asistentă sau două, ceea ce este insuficient. Pune pacienții în pericol iar acea echipă minimă de asistente riscă să se dezintegreze și aceea din această suprasolicitare”.

Directorul medical a atras atenția că în fiecare zi există riscul ca activitatea de la camera de gardă să rămână blocată:

„În 24 de ore, în funcție de perioada săptămânii, ajung minim 120 de pacienți. Au fost zile și cu 200 de prezentări la camera de gardă. Noi nu suntem spital de urgențe, nu are unitate de primiri urgențe. Dar nivelul de activitate este aproape ca al unui spital de urgențe. Riscul este iminent, și nu doar pentru camera de gardă, pentru oricare din secțiile de gardă pentru că există următoarea situație, destul de probabilă: dacă un asistent sau doi se îmbolnăvesc sau își iau concediu sau își dau demisia nu se mai poate asigura continuitatea turei de asistenți”.