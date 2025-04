Ce fac Vlad Gherman și Oana Moșneagu de când nu mai apar în seriale? „Ne-am dat seama că aceasta este direcția pe care trebuie să mergem”

și sărbătoresc un an de la cununia civilă, la munte, scrie .

Ce fac în prezent

„A trecut un an de când ai devenit doamna Gherman și a fost cel mai emoționant moment al nostru de până atunci. Fie vorba între noi, am plâns puțin amândoi când am depus și actele pentru cununia civilă( ăștia suntem noi). M-am uitat acum la ce editam pentru postarea asta și am retrăit cu zâmbetul pe buze fiecare secundă trăită în ziua de 6 aprilie 2024. Te iubesc, Gherman!”, a transmis Vlad Gherman, pe rețelele de socializare.

În prezent, cei doi nu mai joacă în seriale TV. Cu toate acestea, ei au ales să își petreacă timpul tot la , însă pentru rețelele de socializare.

„În ultima vreme, suntem mult mai activi pe social media. Ne-am dat seama că aceasta este direcția pe care trebuie să mergem, în direcția de cupluri, chestii funny (n.r: drăguțe), care ne definesc. Sunt mulți cei care se regăsesc în astfel de situații, pe care le expunem noi. Probabil că ne ajută și actoria, evident, pentru că putem să facem fel și fel de fețe, de figuri și de grimase. Oana este cea care se ocupă de documentare, ea face scounting, se uită la filmulețe, la TikTok-uri, facem niște mini-scenete. Încercăm să facem și lucruri originale”, spune Vlad Gherman, pentru Click.

„Ideea e că am avut noi revelația asta că trebuie să mergem pe linia asta de cupluri, de funny și, într-adevăr, chiar au prins toate filmulețele făcute de noi. Nu s-a schimbat cu nimic viața noastră de când ne-am căsătorit. Dar, cununia religioasă a rămas și o să ne rămână toată viața în suflet. În prezent, nu mai jucăm în seriale, dar avem un lungmetraj intitulat >, pe care l-am filmat anul trecut și care va fi lansat în toamnă. Jucăm amândoi, însă în film nu suntem un cuplu. Suntem în cuplu cu alți actori. Este un film de comedie, s-a râs foarte mult la filmări. S-a făcut o vizionare la care oamenii au reacționat foarte bine, au râs și au zis că va fi o super comedie. Abia așteptăm lansarea, Doamne ajută!”, a adăugat el.