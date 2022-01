Situație revoltătoare la Timișoara. Pacienți cu cancer, în frig la Spitalul Municipal: „Bolnavii au stat cu trei-patru pături, le-am dat ceai. Situația a fost destul de gravă. Nu e prima dată când se întâmplă” (VIDEO)

Pacienții cu cancer care sunt internați în secția de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara stau în frig, după decizia societății de termoficare Colterm de a scădea temperatura agentului termic din cauza epuizării stocului de cărbune. „Bolnavii au stat cu trei-patru pături, pilote, situația a fost destul de gravă”, a spus purtătorul de cuvânt al instituției sanitare, Ramona Gîdea, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Timișoara, pe B1 TV, despre situația bolnavilor de cancer ținuți în frig

Întrebată cum arată situația la acest moment, Ramona Gîdea a precizat: „Astăzi este weekend, știți că luni este zi liberă. Cei care se pot externa vor fi externați. De marți, reluăm internările. Ce pot să vă spun… clădirea este una veche, ea a fost reabilitată, dar nu au fost reabilitate instalațiile, nici cele electrice, nici cele termice. E frig, miercuri au fost 10 grade, maxim 15. Am primit trei grade în plus de la societatea de termoficare. Ieri și astăzi e ceva mai bine. Noi, spitalul, am făcut demersuri către compania de gaze în ceea ce privește branșarea la rețeaua de gaze. Am înțeles că în prezent este câștigată licitația pentru extinderea rețelei, pentru că nu există acolo în proximitat, și spitalul va face lucrările pe interior, deci noi sperăm că vom rezolva problema”.

„Momentan, după cum știți, bolnavii au stat cu trei-patru pături, pilote, situația a fost destul de gravă. Le-am dat ceai. Nu e prima dată când se întâmplă treaba aceasta și pot să vă spun că spitalul nostru este unul pavilionar, nu este singura locație în care, în momentul în care îți scad temperaturile afară, și temperatura interioară scade”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Timișoara.

Ea spune că „rețeaua electrică este una pe pânză”.

„Nici în timpul verii, când este foarte cald, și nici iarna nu putem să beneficiem de alți consumatori electrici pentru că am aduce prejudicii pacienților datorită faptului că avem o rețea pe pânză și am pune viața lor în pericol, deci nu putem pune alți consumatori în priză”, a explicat oficialul.

Întrebată dacă au existat pacienți care au avut probleme de sănătate din cauza frigului, Ramona Gîdea a spus: „Nu mi-a fost adus la cunoștință acest lucru, dar, după cum știți, suntem în plină pandemie și, ca măsuri de prevenție, aerisirea saloanelor întotdeauna, nu doar acum, este obligatorie. Vă dați seama că trebuie să facem și lucrul acesta, deși este foarte frig”.