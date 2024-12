Câștigătoarea MasterChef, despre lupta cu cancerul: „Am avut prieteni care au murit ca niște câini în România. Eu, în Spania, am stat ca la hotel. Asta-i țara, nu știu dacă va avansa” / Cum i-a spus Georgiana Ene mamei sale că e bolnavă

Georgiana Ene (45 de ani), câștigătoarea titlului MasterChef și a premiului de 75.000 de euro, a povestit cum a luptat cu cancerul și ce diferențe există între sistemul sanitar din România și cel din Spania, acolo unde s-a tratat. Ea a mai susținut și că o vreme a luptat singură, deoarece nu i-a putut spune mamei sale ce diagnostic crunt a primit.

Georgiana Ene, comparație între spitalele din România și cele din Spania

„Am avut un moment… Mi-au zis de boală, dar nu mi-am pus problema că o să mor. Nici nu credeam că e . Am avut noroc că am fost în Spania, și nu în România, pentru că știm cu toții cum e sistemul sanitar din România și probabil că nici n-aș fi avut banii suficienți. Am avut cazuri între prieteni care au murit ca niște câini, cu aceeași boală, și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eram în Spania și că s-a ocupat statul de mine la un nivel maxim. Am cam stat prin spital, fiindcă am avut probleme cu imunitatea și a trebuit să stau în izolare, nu puteam să stau acasă, și mi se părea că sunt la Hilton. (…)

Să-ți spun ce m-a frapat pe mine – îți dau meniu să-ți alegi ce mănânci a doua zi. Pur și simplu, ți se aducea, seara, meniul printat, pentru fiecare zi, cu poză, ca tu să-ți alegi ce ai dori să mănânci în ziua următoare. Și toată lumea se poartă foarte frumos cu tine. Eu am avut probleme cu mama, cu tata, au fost în spitale. În România, când știam că merg la spital, trebuia să am hârtii de 5 lei, de 10 lei, de 50 de lei, pentru că începi și Dacă nu, nu ți-aduc nici hârtie igienică, știi? Asta pe mine m-a revoltat întotdeauna aici. Asta-i țara, nu știu dacă vreodată se va avansa. Unul dintre motivele pentru care am plecat e că nu reușim să ne civilizăm. Îmi pare rău, pentru că, până la urmă, aici ești acasă. Dar ajungi să trăiești printre străini din motivele astea. Îți fac o listă întreagă de motive pentru care vrei să trăiești în afara țării. Și aș vrea să stau aici, sincer, pentru că avem de toate”, a povestit Georgiana Ene, pentru

Georgiana Ene nu i-a spus de la început mamei sale că are cancer

„La început, a durat foarte mult până i-am spus mamei mele, pentru că era în țară și a trebuit să… Nu putem să o anunț, când mi-au detectat cancerul: ”Bună, mama, am cancer!”. Nu puteam să-i spun la telefon chestia asta. Am așteptat până ea a venit, am fost singură. Eu am muncit în perioada asta, evident, ca să pot să-mi ocup mintea. M-au operat, m-am recuperat destul de repede, dar singurică și pe picioarele mele. Iar când a venit mama la mine, după o lună și-un pic, a trebuit să o duc într-un loc public ca să-i spun chestia asta. Mama face 81 de ani, nu poți să-i spui un om la o anumită vârstă chestia asta, că ești copilul. Părinții noștri întotdeauna se gândesc că ei sunt se vor duce primii, nu copilul lor. În momentul în care tu vorbești despre o boală de genul ăsta, care se știe că e destul de cruntă, nu poți să-i spui așa, trebuie să pregătești momentul. După aia, mama a tot făcut naveta, săraca, avioane dus-întors între Spania și România, ca să fie cu mine la sesiunile de chimioterapie, la radioterapie, să fie pe lângă mine dacă am nevoie de ceva”, a mai povestit câștigătoarea MasterChef.

Georgiana Ene a mai spus că mereu a iubit viața, dar după ce a trecut prin această cumplită bătălie a început să prețuiască și mai mult faptul că trăiește: „Știi cum vezi tu viața după aia? Ca pe un dar de la Dumnezeu o vezi. Vrei să faci tot ce n-ai făcut, vrei să… Te bucuri de orice. Pur și simplu îți revine cheful de viață. Dacă până atunci eu oricum am fost o persoană care și-a trăit viața normal, după ce am scăpat am zis că vreau să călătoresc în toată lumea, vreau să fac tot ce mi-am dorit”.

În același interviu, că s-a căsătorit doar pentru că „mi s-a părut mie că fac 35 de ani și că rămân nemăritată”: „Fostul meu soț mi-e drag, mi-e și milă de el, săracul”.