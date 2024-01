Spitalul Judeţean din Brașov a rămas fără gardă de Oftalmologie din cauza lipsei de medici

Situație critică la spitalul Județean de Urgență din Brașov. Linia de gardă de Oftalmologie a fost desfiinţată, după ce a rămas cu doar doi medici în această specialitate.

Secție de Oftalmologie, închisă la Brașov din cauza lipsei personalului

Spitalul a rămas fără această linie de gardă chiar în Ajunul Crăciunului, spune purtătorul de cuvânt al spitalului, Marius Leonte, potrivit .

„În momentul de faţă, în oftalmologie, la SCJU mai sunt doi medici. S-au făcut toate demersurile pentru acoperirea liniei de gardă prin adrese la DSP şi în mediile private (la spitalele private -n.r.), dar nu am primit răspuns. Garda a rămas descoperită din Ajun de Crăciun. Deci, în momentul de faţă, în Braşov nu există linie de gardă Oftalmologie”, a explicat Marius Leonte, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Situație critică în spitale

are loc și în spitalele din București. Spitalului Gomoiu trece printr-o situație critică după ce Guvernul a blocat angajările la stat.

Camera de gardă a unităţii medicale, a rămas fără personal suficient, iar asistentele care asigură gărzile sunt epuizate.

„Practic funcționăm cu personalul la limita inferioară de luni bune de zile, cel puțin de prin mai, anul trecut. Până acum am folosit diferite mecanisme compensatorii. Am detașat personal din alte secții, de regulă către camera de gardă, reușind să echilibrăm lucrurile. Dar acest lucru a ajuns să epuizeze oamenii. Imaginați-vă o asistentă medicală care lucrează la ortopedie care este obișnuită cu o anumită practică de zi cu zi, adusă la camera de gardă unde circuitul pacientului este altul. Ea trebuie să se obișnuiască cu noul loc de muncă. Am făcut asta, dar nici așa nu mai putem compensa lipsa de personal. Este o realitate cu care ne confruntăm în anul 2023-2024, mobilitatea personalului este foarte mare și nu am mai putut completa prin angajări și organizarea de concursuri migrarea personalului”, a precizat pentru B1 TV directorul medical al spitalului.