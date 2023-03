SRI intervine în scandalul caselor de marcat! Mesaj neașteptat: „Concediem roboți. Le scapă multe detalii”

Compania a deschis încă din 2016 magazinele Amazon Go, însă acum, 8 dintre cele 29 de magazine de acest gen din SUA vor fi închise.

În Seattle, orașul unde au debutat primele Amazon Go, două dintre magazine au fost deja închise, iar restul de 6 magazine vor fi închise pe 1 aprilie. Rămân astfel 21 de magazine Amazon Go.

„La fel ca oricare alt magazin fizic, analizăm periodic portofoliul de magazine și luăm decizii de optimizare de-a lungul timpului. În acest caz, am decis să închidem un mic număr de magazine Amazon Go în Seattle, New York și San Francisco. Rămânem dedicați formatului Amazon Go, și operăm mai mult de 20 de magazine Amazon Go în Statele Unite, și vom continua să învățăm care locații și ce capabilități rezonează cel mai mult cu clienții noștri, în timp ce magazinele Amazon Go evoluează”, au declarat reprezentanții Amazon, citați de CNN.