Studenții au protestat la deschiderea anului universitar la SNSPA. „Fără abuzatori în universități!” (VIDEO)

Anul universitar a început cu un protest la Școala Națională de Studii Politice și Administrative studenții au avut pancarte cu mesaje precum „Fără abuzatori în universități!”, referitoare la abuzurile sexuale ale profesorului Alfred Bulai.

Solicitările studenților

Studenții cer maim ult sprijin față de victim abuzurilor din SNSPA, dar și acces la psihoterapie. În plus, vor să fie ținuți la curent legat de măsurile luate în cazul lui Alfred Bulai și vor să li se răspundă la întrebările trimise de acum două luni jurnaliștilor și redacțiilor, conform

„Fără abuzatori în universități!” și „SNSPA, nu uita, abuzul e și vina ta”, sunt unele dintre mesajele de pe pancartele studenților.



Studente marcate pe viață

Una dintre fostele studene ale lui Alfred Bulai a vorbit public despre abuzurile profesorului.

„În anul doi, repetând practica, am ajuns şi eu cu tricoul jos şi cu chiloţii jos. Toţi am participat la o piesă de teatru improvizată. La final mi-a cerut să rămân. E foarte ciudat, pentru că următorul lucru pe care mi-l amintesc este faptul că eram dezbrăcată în faţa lui şi el era pe un fotoliu. Discuţia s-a purtat despre cum mă simt eu in momentul ala si dacă vreau să se dezbrace si el şi i-am spus că nu vreau”, a povestit studenta.

Cu toate acestea, nu a fost singura care a trecut prin situația terifiantă care a marcat-o pentru totdeauna. O altă tânără l-a avut pe Alfred Bulai drept profesor și mentor la un program de doctorat. Și ea a povestit despre momentele care au marcat-o pe viață.

„A spus că dacă vreau să fac serios acest program, ar trebui să îi scriu lucruri despre mine. Să mă deschid, să mă descriu, să mă ajute el sa ma dezvolt. Am înghețat, deși aveam o vârstă, nu eram un copil. Îmi amintesc, că după ce m-am întors, trei ore nu am putut să scot un cuvânt pentru ca m-am simțit abuzată emoțional”, a declarat fosta studentă.

, la începutul lunii septembrie, după ce a făcut infarct în timp ce se afla în arest, iar în data de 12 septembrie a fost plasat în arest la domiciliu.