Taxă pe concediu medical. Oana Țoiu (USR): „Noi am descoperit o taxă nouă. Cele mai afectate vor fi mamele care sunt angajate și care au născut. Boloș e complet absurd” (VIDEO)

Deputata USR, Oana Țoiu, a avut o intervenție în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, unde a vorbit despre faptul că mediul privat va duce povara anul viitor și că cei din USR au descoperit o taxă nouă care va fi introdusă în 2024. Deputata spune că cele mai afectate vor fi mamele, care sunt angajate și care au născut.

“Deși am văzut multe dintre declarații, chiar și astăzi sunt în Parlament și sunt comisiile care audiază ordonatorii de credite, pentru legea bugetului de stat, am văzut multe declarații, în special, dinspre PNL, privind faptul că nu vor fi taxe noi. Ei bine, noi am descoperit o asemenea taxă nouă, pe care am și semnalat-o în conferința de presă, ieri, este vorba despre contribuția asigurătorie de sănătate pe concediile medicale, o taxă care va afecta cel mai mult, de exemplu, mamele care sunt angajate și care au născut.

Dacă înainte puteau să ia pe luna de după naștere, să spunem, 5.000 RON, începând de la 1 ianuarie 2024 o să rămână doar cu 4.500 RON, pentru că din banii pe concediu medical o să fie oprită de către stat o taxă de 10 %, o taxă nouă care va fi din 2024.

Nu a fost discutată în spațiul public. Există o regulă care spune că nu vii cu taxe noi decât dacă le anunți măcar cu 6 luni înainte de aplicarea lor. Domnul Boloș nu doar că nu a spus nimic despre această taxă nouă pe care a băgat-o, dar și după această ordonanță, a spus că nu introduce nicio taxă nouă. După ce am semnalat asta, ieri, a recunoscut și dumnealui, forțat de situație, că da, într-adevăr, a introdus această taxă nouă. Justificarea dumnealui a fost că sunt multe concedii medicale nejustificate.

Este complet absurd, pentru că dacă am un concediu medical fals, sigur că ar trebui și să fie retras dreptul de practică al medicului respectiv și să nu primesc nimic. Ori domnul Boloș ce spune este că lasă în continuare acești oameni să primească bani degeaba, dar impozitează cu 10 %, pe când pune această povară”.

Oana Țoiu a fost întrebată dacă mai e pe undeva, în Europa, o astfel de taxă pe concediu medical.

“Nu știu răspunsul la întrebarea asta, dar știu că de multe ori pe taxele și contribuțiile pe care le plătești ai și servicii la o calitate proporțională cu asta. Ori domnul Boloș e complet absurd, pentru că, de exemplu, în cazul mamelor care tocmai au născut, sunt peste 100.000 în asemenea situație, în fiecare an. Ce crede domnul Boloș, că declară fals copiii, că nașterile respective care sunt înregistrate ca atare sunt false și, mai mult decât atât, a încălcat orice normă de bun simț negând că include această taxă, până în momentul în care am semnalat noi din opoziție. Și sperăm să dea înapoi cât de curând, o să depunem o lege, cât să ducem asta la normalitate.

Dar, repet, PNL-ul e a doua oară când face acest lucru, pentru că tot din semnătura PNL-ului și a domnului Ciucă a apărut și suprataxarea contractelor cu normă parțială. În acest moment, la salariul minim pe economie, dacă muncești 2 ore pe zi, rămâi în buzunar cu aproximativ 400-500 RON și statul ia peste 1.000 RON. Asta pot să vă zic sigur că nu mai există niciunde în Uniunea Europeană și niciunde în lume, în care taxele și contribuțiile pe care le plătești să fie dublu față de banii care îți rămân ție, în buzunar. Și asta afectează pe cei mai vulnerabili dintre angajați”.