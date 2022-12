Tensiune mare dimineata – cauze si remedii

Tensiunea mare dimineata, cunoscuta si sub denumirea de „hipertensiune arteriala de dimineata”, poate sa creasca riscul de declansare a unui accident vascular cerebral sau a unui atac de cord. Tensiunea (sau presiunea) arteriala reprezinta puterea cu care sangele este pompat de catre inima. In situatia in care o persoana depune activitate fizica intensa, tine dieta, este afectata de anxietate sau stres, valorile tensiunii arteriale pot sa fie influentate.

Este important de retinut faptul ca tensiunea arteriala scade si creste pe parcursul zilei si al noptii. In timp ce dormim ajunge sa scada cu pana la 30%, crescand apoi atunci cand ne trezim. In cazul unora dintre oameni, cresterea poate sa depaseasca valorile normale si sa se ajunga la hipertensiune arteriala. Cercetatorii in domeniu au observat ca riscul de declansare a unui accident vascular cerebral sau a altor probleme cardiace severe este mai mare in primele ore de la trezire.

Posibile cauze ale unei tensiuni mari dimineata

Se poate ca tensiunea mare dimineata sa fie o consecinta a administrarii anumitor medicamente, a unor afectiuni medicale sau a unui stil de viata nesanatos.

Hipertensiunea arteriala matinala poate sa apara pe fondul administrarii unei doze prea mici de medicament, in situatia in care actiunea medicamentului administrat este scurta sau medie, precum si daca se administreaza un singur medicament impotriva hipertensiunii – in loc de mai multe medicamente combinate. In cazul unora dintre persoane, daca medicamentele sunt administrate inainte de culcare in loc sa fie administrate dimineata, tensiunea arteriala este mai eficient tinuta sub control. Se poate ca in situatia unora dintre pacienti sa fie nevoie de schimbarea tratamentului sau de impartirea dozei zilnice in jumatate si administrarea acestora dimineata si seara. Sfatul specialistilor este ca, inainte de a aduce orice modificari schemei de tratament, sa consultati un medic pentru recomandari.

Tensiune mare dimineata poate sa apara si din cauza unor afectiuni, ca de exemplu diabetul, sclerodermia, boli de rinichi sau cardiovarculare, lupus sau apnee obstructiva de somn. Poate sa fie vorba si despre sindromul Cushing, colesterol ridicat, tulburari tiroidiene sau hipertensiune arteriala netratata. Exista si anumiti factori, care tin de stilul de viata al fiecarei persoane si care pot sa creasca riscul de tensiune mare dimineata. Printre acestia se numara lipsa exercitiilor fizice, dietele bogate in grasimi saturate si sare, fumatul sau consumul exagerat de alcool. Si persoanele care au depasit varsta de 65 de ani sau cele supraponderale se pot confrunta cu riscul de hipertensiune matinala, la fel si cele care au in familie istoric de hipertensiune sau cele care nu se odihnesc suficient.

Importanta utilizarii tensiometrului

Pacientii care sufera din cauza afectiunilor cardiace sunt sfatuiti sa foloseasca tensiometre, pentru ca aceste dispozitive medicale sunt extrem de importante pentru a putea sa mentina sub control tensiunea arteriala. Puteti opta pentru un digital sau pentru unul mecanic, insa cele mecanice sunt utilizate in general de personalul medical calificat. Un tensiometru digital este foarte usor de folosit, indiferent daca le avem in vedere pe cele pentru incheietura mainii sau pe cele pentru brat. Unul dintre avantajele tensiometrelor pentru incheietura este acela ca sunt mai compacte, in timp ce tensiometrele pentru brat ofera o precizie mai mare a masurarii tensiunii.

Exista posibilitatea ca anumite persoane sa sufere te hipertensiune si sa nu apara simptome care sa le anunte acest lucru, putand chiar sa treaca mai multi ani inainte de diagnosticare. Cu cat folositi mai din timp un tensiometru, cu atat preveniti mai eficient posibilele neplaceri. Cei mai multi dintre specialisti sustin ca tensiunea arteriala trebuie masurata zilnic pentru a putea fi tinuta sub control, de aceea este de preferat sa detineti un tensiometru propriu decat sa mergeti in fiecare zi la o unitate medicala pentru a afla valorile tensiunii arteriale.

Remedii pentru tensiune mare dimineata

Pentru a reusi sa tratati eficient hipertensiunea matinala este important sa mergeti la un control medical pentru a determina cauza acestei probleme. Pentru confirmarea sau excluderea unui diagnostic, medicul poate sa recomande si o electrocardiograma, o ecocardiograma, teste de urina sau analize de sange. In situatia in care tensiunea mare de dimineata este provocata de una din afectiunile amintite anterior, prin tratarea afectiunii respective se obtine si scaderea valorilor tensiunii arteriale. In cazul in care tensiunea este crescuta dimineata din cauza unor medicamente, se poate ca medicul sa schimbe dozajul sau momentul din zi in care se administreaza respectivul medicament. De asemenea, in aceasta situatie medicul poate sa recomande si administrarea suplimentara de medicamente.

Mentinerea unui stil de viata cat mai echilibrat, care sa nu includa alcool si tutun, poate ajuta la prevenirea hipertensiunii arteriale. In afara de aceste masuri, specialistii recomanda sa mentineti o dieta cu foarte putin zahar rafinat, grasimi saturate si sare, sfatuindu-ne sa apelam si la suplimente alimentare cu acizi grasi Omega – 3. Pentru a preveni pe cat posibil aparitia tensiunii mari dimineata, puteti invata anumite tehnici de gestionare a stresului, asa cum sunt de exemplu meditatia sau yoga.