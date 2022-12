Tot mai mulți români sărbătoresc Revelionul pe plajele din Zanzibar. Cât costă o săptămână de răsfăț

Turiștii români au fost atrași de plajele însorite din Zanzibar încă din 2020, iar în prezent, arhipelagul este considerat unul dintre cele mai bune locuri pentru a petrece o iarnă caldă la plajă, pe malul oceanului.

Tot mai mulți români sărbătoresc Revelionul pe plajele din Zanzibar

În ultimii doi ani, mulți români au ales să petreacă Revelionul pe plajele din Zanzibar. În acest an, cererile au fost îndreptate mai degrabă spre hotelurile de lux, cum ar fi Marijani Beach Resort And Spa sau Double Tree By Hilton (Nungwi).

Un pachet turistic pentru Revelion la un hotel de cinci stele, cum este Marijani Beach Resort And Spa, costă între 2.775 și 2.839 de euro de persoană pentru șapte nopți de cazare, în regim all inclusive, incluzând bilete avion dus/intors, taxe de aeroport, transferuri și asistență turistică.

Ofertele pentru pacheturi turistice de Revelion la resorturi de patru stele din Zanzibar variază în funcție de confortul oferit. Un exemplu este White Paradise Zanzibar (Pongwe), unde un pachet turistic similar celor menționate anterior costă cu aproximativ 100 de euro mai mult.

Camerele cele mai căutate sunt cele cu grădină proprie, cu ieșire la piscină sau la ocean. Dacă încă nu ați decis unde să petreceți Revelionul, agențiile de turism încă au oferte disponibile.

Motivul pentru care românii se mută în Zanzibar

În ultimii doi ani, mulți turiști români au ales să petreacă perioade mai lungi de timp în Zanzibar, în special iarna, căutând oferte mai accesibile. Unii dintre aceștia chiar au decis să-și mute reședința în Zanzibar, după ce au petrecut acolo mai mult de trei luni pe an.

Comunitatea de români stabiliți în Zanzibar s-a mărit în ultimii ani și ar putea continua să crească, deoarece mulți dintre aceștia pot lucra de acasă și au calculat că le poate fi mai convenabil să-și petreacă lunile de iarnă pe plajele din Zanzibar decât în țară, în special după scumpirea energiei. Din ianuarie 2021, românii au devenit „clienți de casă” în Zanzibar, iar tendința pare să se păstreze și în viitor