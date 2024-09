Tot mai puțini tineri sunt șomeri. Joburile dorite de ei

Tot mai nu sunt angajați. Șomajul în rândul tinerilor sunt 25 de ani a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani. Lucrurile tot mai scumpe și salariile tot mai mari îi determină să își caute un loc de muncă.

Cum încep tinerii să lucreze

Tinerii vor să din liceu, aplică la stagii de practică plătite și când ajung la facultate au primul loc de muncă, informează

Doar 9% dintre tineri sunt șomeri, în scădere față de anul trecut când procentajul era de 12%.

Domeniile în care lucrează

Tinerii caută joburi part-time în call center, backoffice, industriile hoteliere sau vânzări. Și salariul este unul pe măsură și îi atrage să se angajeze.

„Salariile sunt in functie de domeniul in care se angajeaza, competente, abilitatile de care care au nevoie sa-si desfasoare activitatea. In retail, salariul este undeva intre 600 -900 euro”, spune Alexandra Colceru, specialist in comunicare la o platformă de recrutare.

În ultima lună, 28% dintre cei care au aplicat pentru un loc de muncă pe o platformă de recrutare au fost tineri cu vârste între 18 și 24 de ani.

Cu toate acestea, România se află în continuare printre țările din UE cu cei mai mulți tineri neangajați.