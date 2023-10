Trei cercetători au câștigat premiul Nobel pentru fizică / Savanții au folosit lumina pentru a studia dinamica electronilor în materie

Prestigiosul Premiu Nobel pentru Fizică pentru anul 2023 a fost acordat în mod triumfal unui trio de excelență compus din Pierre Agostini (Franța), Ferenc Krausz (Ungaria/Austria) și Anne L’Huillier (Franța/Suedia). Acești distinși cercetători au fost recompensați pentru contribuția lor de pionierat în explorarea mișcării electronilor la nivel atomic și molecular, având un impact semnificativ în măsurarea proceselor ultra-rapide în care electronii își modifică energiile, transmite agenția AFP, citată de .

Laureații au fost recunoscuți pentru inovația lor în crearea de „impulsuri luminoase extrem de scurte”, tehnologie care a deschis noi orizonturi în cercetarea proceselor la nivel atomic. Aceste impulsuri luminoase au capacitatea de a înregistra și măsura evenimente deosebit de rapide, precum mișcarea și schimbarea de energie a electronilor în atomi și molecule.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.”

