Preşedintele ales Donald Trump a sosit la Washington, iar festivitățile de învestire au debutat cu un spectaculos foc de artificii (VIDEO)

Donald Trump a sosit sâmbătă seară la Washington pentru a începe , alături de soția sa, Melania, fiica Ivanka și soțul acesteia, Jared Kushner.

La recepția organizată la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, un imitator al lui Elvis Presley, Leo Days, a susținut un recital, iar evenimentul a fost marcat de un spectaculos foc de artificii, potrivit .

Trump a călătorit la bordul unui avion Air Force One, oferit de președintele în exercițiu Joe Biden, respectând tradiția de tranziție între administrații. Această decizie contrastează cu perioada de tranziție anterioară, când Trump a refuzat să participe la inaugurarea lui Biden și să recunoască victoria acestuia.

🚨 NOW: President Trump and First Lady Melania have just arrived to Trump National in Sterling, VA for a private reception

După sosirea la aeroportul Dulles din Virginia, Donald Trump s-a îndreptat către clubul său de golf din Sterling, situat în apropiere de Washington. Acolo, un moment inedit a avut loc când Leo Days, un imitator al lui Elvis Presley, le-a cântat o serenadă viitorului președinte și primei doamne, Melania Trump.

Evenimentul a continuat cu o recepție la care au participat aproximativ 500 de invitați, urmată de un impresionant foc de artificii. Un consilier a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care Leo Days cânta, iar familia Trump privea cu atenție.

🚨PURE BEAUTY: President Trump and First Lady Melania are watching a MAGNIFICENT firework show to the song Hallelujah from his golf club in Sterling, VA.

If this doesn’t make you feel proud to be an American, I don’t know what will!



