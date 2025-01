Florian Bichir: Potrivit documentelor oficiale prezentate în exclusivitate, mama lui Călin Georgescu a fost legionară (VIDEO)

Invitat în emisiunea Check Media la televiziunea B1TV, Florian Bichir a spus în exclusivitate că potrivit unor documente CNSAS, mama lui Călin Georgescu a fost legionară și a făcut parte dintr-un cuib, în timp ce era funcționară la Ministerul Agriculturii.

Aneta Popescu, mama lui Călin Georgescu, membra unui cuib legionar

„Am documentele de ani de zile. S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidențial, unde ești înscris în mișcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune așa:

Sunt înscrisă în Mișcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica. E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae.

Mă deranjează că nu e asumat (n.r.Georgescu). Ieri a ieșit să ne spună că are tradiții de cavaleri de la tată. Să ne spună ce tradiții are și de la mama, dacă e. Nu știu dacă femeia asta a fost o femeie de treabă, n-am stat s-o cercetez.

Poate era o nevinovată, poate nu, dar e participantă și interogată ca funcționar în cadrul ministerului și a putut să justifice, alți colegi de-ai ei n-au putut justifica, de ce au lipsit de la muncă, de ce aveau armă, ce au făcut cu ea. Ea iese, să zicem, destul de curățel, dar a scris clar și răspicat că nu era simpatizantă ci era membră a cuibului legionar.”, a spus Florian Bichir.