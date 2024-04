Turista din Scoția, atacată de o ursoaică din România, a vrut să-și facă un selfie cu animalul sălbatic care avea și un pui: „Am crezut că vrea să ne împrietenim”

O scoțiancă este recunoscătoare că este în viață după ce în urma unei întâlniri neinspirate cu o ursoaică . „Am crezut că vrea să ne împrietenim”, a spus prietena victimei despre animalul sălbatic.

Moira Gallacher, în vârstă de 72 de ani, se afla în vacanță în România cu prietena ei Charmian Widdowson, când femeile au decis să meargă cu mașina prin Munții Carpați.

În timpul ieșirii, femeile au dat peste câțiva urși bruni și au făcut tot posibilul să obțină o fotografie cu aceștia.

„Ursul a venit la geamul de lângă prietena mea fără nicio problemă.

Ne-a permis să facem o poză și apoi am plecat”, spune Gallacher într-un videoclip distribuit de canalul scoțian STV News pe X (fostul Twitter) marți, 23 aprilie, citată de . „Dar nu am obținut o imagine prea bună, așa că ne-am întors și atunci s-a întâmplat.”

Scottish tourist mauled by bear through car window in Romania.

