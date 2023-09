Ultimul mesaj postat DJ Lalla, fata găsită moartă la Mamaia, cu o zi înainte să moară. Ce a transmis tânăra

Poliția a reușit să stabilească identitatea tinerei descoperite fără viață în dimineața zilei de joi, 28 septembrie, în zona Mamaia Nord. Această persoană este , și foarte cunoscută în mediul online, precum și în industria muzicală.

Ce a postat DJ Lalla pe internet cu o zi înainte să moară

După primirea apelurilor la numărul de urgență 112, un număr de echipaje de poliție și salvamari s-au deplasat pe plaja din Mamaia Nord. Salvamarii au dezvăluit că decesul a fost cauzat de înec, din cauza condițiilor dificile ale mării, care era destul de agitată. Un steag roșu fusese arborat la malul apei, conform informațiilor furnizate de salvamarul Georgian Borariu.

, îmbrăcată într-un tricou de înot și slip. Informațiile preliminare indică faptul că aceasta s-a înecat. La momentul descoperirii, nu au fost observate semne evidente de violență asupra corpului său. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a declarat că ancheta este în curs de desfășurare pentru a clarifica pe deplin circumstanțele în care s-a produs acest eveniment, scrie .

Tânăra a postat un mesaj enigmatic pe Instagram

Laura Roșca, în vârstă de 34 de ani din Cluj, cunoscută pentru activitatea sa online, a postat un mesaj enigmatic pe Instagram. Ea i-a sfătuit pe urmăritori să se asigure că totul merită, înainte de a lua o decizie.

„Make sure it’s all worth it! / Asigură-te că totul merită!”, este mesajul publicat de Laura Roșca pe Instagram, cu doar o zi înainte de a se stinge din viață.

Pe rețelele sociale, tânăra a distribuit conținut care includea câteva hashtaguri semnificative pe care le-a ales, cum ar fi: #fvckdepression sau #lanaibacudepresia, #wonderlust sau #poftădeminuni, și #itdoesgetbetter sau #vafimaibine.