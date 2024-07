Un bărbat a renunțat la Marea Britanie pentru a trăi autentic la țară, în România. Casa de lemn în care locuiește are peste un secol: „M-am îndrăgostit pur și simplu”

Un român a renunțat la viața din străinătate și s-a mutat în România, pentru a trăi într-o căsuță veche din inima munților, departe de oraș. Se pare că Florin a ales să înceapă o viață nouă în satul Negoiu din Hunedoara, perceput de călători ca fiind una dintre cele mai pitorești așezări din țara noastră. Acesta se află la 40 de kilometri de Hunedoara, în valea Cernei, care desparte Țara Hațegului de Ținutul Pădurenilor.

S-a întors din Anglia pentru a trăi în căsuța veche din inima munților

Multe dintre zonele pitorești ale județului Hunedoara au așezări care par încremenite în veacurile trecute. Sunt locuri unde viaţa încă pulsează în ritmul molcom al altor timpuri. Cu toate acestea, gospodăriile arhaice împreună cu grădinile și cu arăturile lor la poalele unor dealuri și păduri, ori pe coastele acestora, oferă localității de munte o atmosferă patriarhală.

Considerat unul dintre cele mai izolate sate din Hunedoara, Negoiu este un adevărat paradis pentru localnici. Este și cazul lui Florin Stoica, un român care după mai mulți ani în care a muncit în Marea Britanie susține că și-a îndeplinit visul în momentul în care s-a stabilit în acest sat.

Acesta a revenit în România cu dorința să se retragă la țară, într-un loc liniștit pe care îl visase din primii ani ai tinereții.

„Acum șase ani am cumpărat aici o casă bătrânească de lemn. Când am văzut acest loc, m-am îndrăgostit pur și simplu de el. După ce am cumpărat-o, m-am gândit să înființez o plantație pe terenul luat în apropiere. În primul an, am pus 4.000 de fire de goji, dar nu am avut succes cu ele. Nu s-au prins.

Apoi mergând prin pădure am găsit zmeură sălbatică și, văzând că este un loc prielnic pentru ea, am decis să plantez și eu. Am înființat plantația în urmă cu patru ani și merge, dar fiind un loc izolat aici, nu reușesc să vând nici pe jumătate cât produc. Dar nu mă uit neapărat la câștig, vreau să le ofer oamenilor ceva sănătos”, a spus localnicul, notează .

Căsuța bărbatului are peste 100 de ani și este specifică celor ridicate în Ținutul Pădurenilor, astfel că vara oferă răcoare, iar în timpul iernii este călduroasă.

„Este oricum, mult mai sănătos să trăiești într-o astfel de locuință, decât într-una din beton, BCA sau cărămidă. Am dorit să îi păstrez aspectul rustic”, a mai spus acesta.