Un bărbat de 41 de ani, cu arsuri pe corp, a fost transferat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, după explozia de la Dedeman Botoșani. O altă victimă, transportată la București

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, cu arsuri pe corp, a fost transportat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, dupa .

O altă victimă este transportată de echipajele SMURD Iași, cu elicopterul, la avionul SMURD București, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu, potrivit .

Bărbatul transportat la Iași are arsuri pe 12% din corp

„De la anunţarea evenimentului de la Botoşani, am decis trimiterea elicopterului SMURD Iaşi şi pregătirea echipajelor de pe autospeciala de terapie intensivă şi victime multiple, pentru preluarea mai multor pacienţi. Am ajutat colegii de la UPU-SMURD Botoşani în tratarea şi transferul pacienţilor. Primul dintre ei a fost preluat de SMURD Iaşi la întâlnire cu SMURD Botoşani. Este vorba de un bărbat de 41 de ani, cu arsură pe o suprafaţă de 12%, gradul I şi II, la nivelul capului şi toracelui anterior şi membrelor superioare, bilateral. Pacientul este conştient şi se află sub tratament în timpul transportului până la Iaşi. Va fi adus în UPU de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iaşi şi internat în Clinica de Chirurgie Plastică şi Arşi”, a explicat dr. Diana Cimpoeşu.

De asemenea, echipele SMURD Iași transportă o altă victimă la avionul SMUR București.

„Echipajul elicopterului SMURD a preluat un pacient cu arsuri pe o suprafaţă de 25%, intubat, ventilat mecanic. El va fi transferat la întâlnirea cu avionul SMURD Bucureşti, care va prelua doi dintre pacienţii de la Botoşani, ambii intubaţi. Elicopterul va rămâne în sprijinul colegilor de la Botoşani. După evaluarea şi a celorlalte persoane victime ale exploziei se va decide cine va avea nevoie în continuare de transfer către Spitalul ‘Sf. Spiridon”, a mai declarat dr. Diana Cimpoeşu.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că peste 100 de persoane au fost evacuate după explozia de la magazinul Dedeman din Botoșani.

Cosmin Andrei, primarul municipiului Botoșani, a declarat că s la rețeaua de alimentare cu gaze din interiorul magazinului”.