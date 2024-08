Un copil a fost luat lângă mama sa, în urma unei sesizări a medicului de familie. DGASPC l-a trimis în plasament

Un a fost luat de lângă mama sa și trimis în plasament, după ce medicul de familie a sesizat DGASPC. Mai mult, în urma neînțelegerii petrecută la medicul de familie, femeia a ajuns involuntar la psihiatrie.

Totul a plecat de la sesizarea medicului de familie

Alina Păsărelu, mama copilului, s-a prezentat la medicul de familie pe 8 mai 2024 pentru a obține un concediu medical. În timpul așteptării, fiul ei a devenit agitat și a cerut să se joace pe telefonul mobil al mamei. La îndemnul doctoriței, mama nu i-a permis fiului ei să stea pe telefon, ceea ce a dus la o criză de plâns din partea copilului,potrivit

Medicul de familie a considerat că este necesar să facă o sesizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, în urma reacției copilului și stării emoționale a mamei.

„Așteptam la programare și copilul meu voia să se joace cu telefonul, eu nu am vrut să plângă pe motiv că vrea telefonul, și ea mi-a zis „nu-i da telefonul, închide-l”. Și am închis telefonul, și normal că acest copil a plâns că voia să se joace. A fost o situație în care copilul era deja plictisit. Copilul nu este agresiv, are 4 ani”, a povestit mama copilului.

Medicul de familie a povestit situația la protecția copilului, menționând că băiețelul și-a lovit mama când i-a fost luat telefonul. Mai mult, a precizat că femeia suferă de episoade depresive şi ar avea nevoie de consiliere psihologică. Astfel, a fost suficient pentru ca statul să considere că băiețelul trebuie luat de lângă mamă.

„A fost alta ideea, chiar le-am scris. Dacă e ceva, să retrag sesizarea, eu retrag, dar dați-i copilul înapoi, pentru că ea nu a fost o mamă rea… Dar nici să-l ia așa, dintr-o dată. Puteau să îl integreze, să ducă copilul la o grădiniță. A fost cel mai ușor să ia copilul, să o debarasăm, o declarăm nebună și aia e”, a spus medicul de familie.

Cum a avut loc procedura

Imediat după ce a fost făcută sesizarea, mama și copilul au fost însoțiți de un reprezentant DGASPC Sector 6 la pentru a fi evaluați. În acel moment, Alina a fost luată de lângă copilul ei, deoarece medicii au considerat că starea ei psihică este foarte gravă.

„Mi-au luat copilul, mi l-au sustras. Am cerut în mod explicit să-mi dea voie să merg să-mi pup copilul, care se afla lângă cei de la DGASPC, mi s-a refuzat acest drept de a-l pupa și de a-i spune un cuvânt încurajator, să-i explic situația. Cei de la DGASPC au refuzat și i-au pus mâna la ochi”, a povestit mama.

„Este inuman atât pentru copil, cât și pentru mamă, total neadecvat și de natură să încalce drepturile copilului. Aparent nu a existat nicio pregătire a familiei, a copilului pentru această schimbare brutală. Nu poți să iei un copil în modul acesta de lângă mamă”, a transmis Georgiana Pascu, manager de proiect CRJ.

Copilul a fost și el evaluat de medicii de la Obregia, care au ajuns la concluzia că este liniștit, cooperează și știe să numere. Medicii au recomandat să fie trimis la un logoped, să fie integrat în colectivitate, să îi fie limitată expunerea la ecrane și familia să fie consiliată. Copilul a fost luat de către DGASPC pe motiv că este privat de educație, adică nu a fost dus la grădiniță.

„Eu lucrez în administrația publică. Sunt jurist din 2012 în aceeași instituție. Am lucrat în Ministerul Transporturilor, Ministerul de Finanțe, și acum lucrez într-o instituție la nivel central. Nu pot să spun că acest copil a fost privat de educație având în vedere că știe să numere la vârsta de 4 ani, si m-am ocupat îndeaproape de el, avand studii didactice și pedagogice, fiind și învățătoare în Timișoara timp de 3 ani”, a transmis Alina Păsărelu

Femeia a rămas internată la Spitalul Obregia

Mama copilului a rămas internată la Spitalul Obregia, în urma unei decizii în instanță care arată că femeia poate fi un pericol pentru ea sau pentru alții. Solicitarea a fost făcută de către spital, iar femeia nu a fost audiată pentru că avocatul din oficiu a considerat că nu este nevoie. Mai mult, aceasta a povestit că a aflat că nu mai are niciun drept asupra copilului său abia după externare.

„În data de 31 mai eu am mers spre grădiniță pentru a-l înscrie pe copil și am aflat că instituția protecției copilului a preluat toate drepturile mele ca părinte. Am presupus că copilul va fi dus în familie, că cei de la DGASPC fac demersuri să identifice membrii familiei, presupuneam că-l țin o zi, două până identifică familia, nu am știut că va fi privat de familie din acel moment”, a spus Alina Păsărelu.

Copilul a fost dat în plasament de urgență la un asistent maternal, într-un sat din județul Ialomița. Nici mama, nici familia ei nu au știut nimic, iar atunci când au aflat au făcut o solicitare către DGASPC să le fie dat copilul în grijă.

„Ei nici nu mi l-au arătat în 5 zile. Am cerut să-l vad. El deja era dat în plasamant la urgență”, a spus bunica copilului.

„În momentul în care copilul a fost luat de la mamă, noi nu am fost anunțați de către DGASPC. Noi am aflat de copil în momentul în care mama a avut voie să ne sune și ne-a anunțat că este la DGASPC. Eu personal am sunat la DGASPC, am întrebat care este situația cu copilul, am spus foarte clar că are mătuță și are bunici, și că bunicii vor să-l ia ei acasă. Ni s-a spus că singura modalitate de a-l lua e să facem o cerere și să mearga cu cazier de la poliție. În ziua în care am aflat era sâmbăta, buncii au mers după cazier și au mers la București, au făcut cerere scrisă”, a spus mătușa copilului.

La cererea familiei, Protecția Copilului a răspuns că băiețelul a fost dat deja în plasament. Instanța de judecată urmează să analizeze situația și să stabilească dacă băiețelul va rămâne la asistentul maternal, la mamă sau la bunici. Potrivit legislației, înainte de a separa copilul de mamă, DGASPC trebuia să elaboreze un plan de servicii care să corespundă nevoilor copilului și mamei.