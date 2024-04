Un focar de rujeolă a izbucnit în municipiul Sfântu Gheorghe: „Am fost huiduiți, nimeni nu a venit la vaccinare”

În ultimele săptămâni, a crescut alarmant, iar de la începutul anului până pe 21 aprilie au fost confirmate 13.113 cazuri. Un focar de rujeolă a izbucnit în municipiul Sfântu Gheorghe, într-un cartier de la marginea reședinței de județ.

Focar de rujeolă în municipiul Sfântu Gheorghe

„Până acum, de la începutul anului, 413 cazuri de rujeolă am investigat, dintre care şase au fost infirmate. Noi, de fapt, am început această epidemie în județ după 1 ianuarie și am avut mai multe focare în localitățile Hetea, Doboșeni, Araci iar acum, în momentul de față, avem în evoluție un focar într-un cartier din Sf. Gheorghe. Acolo sunt mai mulți copii nevaccinați, copii care nu sunt înregistrați la niciun medic de familie…”, a declarat reprezentanta Departamentului de Epidemiologie a DSP Covasna, Igyarto Gabriela, potrivit .

Echipele Direcției de Sănătate Publică au fost alungate, amenințate și huiduite într-o comunitate de romi, în timpul acțiunilor de vaccinare. Igyarto Gabriela a declarat că în comunitatea respectivă a izbucnit un .

„Tot ne-am dus (pentru recuperare vaccinală-n.r.) în zonele cu probleme dar adevărul e că nu am fost primiți cu brațele deschise. De exemplu, în Hetea am fost huiduiți, nimeni nu a venit la vaccinare, nimeni nu a vrut să colaboreze cu noi, cu toate că au fost și comunitățile locale și medicul de familie. A fost și poliția… numai (amenințări-n.r.) verbale au fost .. ne-au făcut în toate felurile și au spus că nu avem ce căuta acolo că ei nu colaborează cu noi. Asta e…”, a mai declarat reprezentanta Departamentului de Epidemiologie a DSP Covasna.

Doar în ultima săptămână s-au înregistrat 767 de cazuri noi de rujeolă și un deces al unei femei în vârstă de 34 de ani. Nu se știe dacă femeia a fost vaccinată rujeolei, avea comorbidități de infecție HIV/SIDA clasa 3, tuberculoază pulmonară, hepatită cronică cu VHb, cașexie.