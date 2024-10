Un oraș din România e în lista celor mai atractive destinații de vacanță în 2025, în „Best of the World 2025”

National Geographic a publicat recent ghidul „Best of the World 2025”, care vizează recomandări privind destinațiile turistice. Printre locațiile cuprinse în acest ghid apare și un oraș din România. Este vorba despre Brașov, descris de cei de la drept un loc al „pădurilor străvechi, al satelor rustice și al Carpaților”.

Brașovul, în lista celor mai atractive destinații de vacanță

De asemenea, ghidul subliniază faptul că noul aeroport al orașului – primul construit în România în ultimele cinci decenii – face regiunea mai accesibilă pentru turiști.

„Orașul medieval Brașov este poarta de intrare în regiunea Transilvaniei, un ținut al pădurilor străvechi, al satelor rustice și al vârfurilor Carpaților. Iar cu noul său aeroport – primul din România în ultimii 50 de ani – patria lui Dracula este mai accesibilă. Explorați regiunea de-a lungul Via Transilvanica, un traseu de drumeții finalizat în 2022, care parcurge 870 de mile de la granița cu Ucraina până la Dunăre.

Secțiunea Terra Saxonum a traseului trece prin cătune săsești și orașul Sighișoara din secolul al XII-lea, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, în timp ce secțiunea Terra Dacica șerpuiește printre podgorii și cetăți dacice”, este descrierea care apare în Ghid.

Ghidul „Best of the World 2025” include și alte destinații importante din întreaga lume, printre care **Guadalajara**, Mexic, pentru festivalul său de mariachi, și **Boise**, Idaho, unde are loc festivalul Jaialdi.

Alte destinații variate, de la mănăstirile cenobitice din Italia la **Bangkok** sau **Los Angeles**, completează lista locurilor de neratat în 2025.

Lista completă a destinațiilor incluse în Best of the World 2025

– Antigua, Guatemala

– Pădurea Ocala, Florida

– Bangkok, Thailanda

– Raja Ampat, Indonezia

– Guadalajara, Mexic

– Mănăstirile cenobitice, Italia

– Los Angeles, California

– Groenlanda

– Kanazawa, Japonia

– Oriental Express, Malaezia

– **Brașov, România**

– Cerrado, Brazilia

– Northland, Noua Zeelandă

– Senegal

– Haida Gwaii, Columbia Britanică

– Barbados

– Valea Suru, India

– Boise, Idaho

– Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

– Râul Murray, Australia

– Kwazulu-Natal, Africa de Sud

– Arhipelagul Stockholm, Suedia

– Cork, Irlanda

– Hebride, Scoția

– Tunisia