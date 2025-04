Traian Băsescu, critici dure la adresa lui Ponta și Crin Antonescu: „Domnii ăștia care vor să se facă președinți au fost autori ai loviturii de stat”

Fostul președinte Traian Băsescu i-a acuzat, într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, pe Ponta și pe Antonescu de faptul că au întârziat intrarea României în Schengen timp de 12 ani din cauza așa numite tentative de “lovitură de stat”. Traian Băsescu s-a referit la suspendarea sa din funcție în vara anului 2012 de către USL ai cărei lideri erau Ponta și Antonescu:

“Oricine intră și vede concluziile Consiliului European din primăvară din 2012 va constata că este o dispoziție a Consiliului European, deci șefii de stat și de guvern, care spune că România și Bulgaria sunt gata de intrare în Schengen.

Se fixase verbal, 1 octombrie 2012. În vară a fost lovitura de stat și asta ne-a costat 12 ani. Au făcu ca noi să o luăm de la capăt cu MCV-ul atunci. Au constatat că nu e stat de drept și am luat-o de la capăt cu MCV-ul și am întârziat 12 ani. În loc să intrăm în Schengen la 1 octombrie 2012, am intrat la 1 octombrie 2024.

Domnii ăștia care vor să se facă președinți au fost autori ai loviturii de stat, și Crin Antonescu, și Ponta. Poate se mai gândește electoratul dacă asemenea inși care nu au respectul pentru isntituțiile statului pot fi președinți. Dar nu e treaba mea e a electoratului”.