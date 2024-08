Un pensionar, revoltat după ce a primit decizia de recalculare a pensiei: „E o diferenţă uriaşă. Am venit să contest!”. Ce meserie a avut

Mai mulți pensionari sunt extrem de revoltați după ce au primit decizia de a pensiei ori pentru că le-a scăzut drastic pensia ori că au sesizat diverse erori.

Aproape 12.000 de seniori s-au prezentat la ghişee să reclame greșeli.

le dă asigurări pensionarilor că nicio pensie nu va scădea în mod real. La cererea premierului, toţi pensionarii vor primi şi explicaţii în scris.

Unui fost forjor i-a scăzut pensia extrem de mult, după recalculare

Un fost forjor a precizat că pensia lui a scăzut drastic după recalculare.

„Eu am acum 6.353, da? Şi mi-a dat 3.841. E o diferenţă uriaşă! 2.500!”, a spus pensionarul, conform .

Fostul forjor a avut un şoc după ce a primit decizia de recalculare a pensiei și a văzut noua sumă. E, însă, convins că este vorba de o eroare.

„Am venit să contest! Acum să vedem, aştept răspunsul. Problema e că am şi sentinţă civilă, deci am câştigat în instanţă grupele de muncă”, adaugă el.

„În general am avut erori la nişte dosare foarte complexe”

Peste 11.500 de pensionari au mers până acum la Casele de Pensii din toată ţara pentru a contesta deciziile.

În total, peste 1.000 de persoane au avut câştig de cauză, iar dosarele respective vor fi refăcute.

„În general am avut erori la nişte dosare foarte complexe. Care au avut zeci de recalculări. Adică după ieşirea la pensionare, oamenii au mai lucrat încă şi au venit an de an şi au depus recalculări”, a spus Daniel Baciu, şeful Casei de Pensii.