Ce pensie are marele actor Florin Zamfirescu, după ce au fost distribuite deciziile de recalculare: “Eu am avut stabilitate. Am aproape 50 de ani vechime”

au început să fie distribuite de către factorii poștali începând cu 16 august. Tot acest proces va dura până la finalul lunii august.

Până acum, au fost distribuite aproximativ jumătate din numărul deciziilor.

„Nu-mi fac iluzii de niciun fel, nici de mărire, nici de micșorare”

Marele actor , în vârstă de 75 de ai, a precizat că el încă nu a primit decizia de recalculare a pensiei, dar nici nu își face iluzii cu privire la vreo micșorare sau mărire a venitului.

Are în jur de 50 de ani vechime și stabilitate la locul de muncă, motiv pentru care pensia sa depășește pragul de 5000 de lei:

„Am sunat la poștăriță, care mi-a zis că decizia vine în ordine alfabetică. Eu mai am de așteptat până în septembrie. Dar sunt relaxat, stau liniștit.

Am înțeles că dacă la recalculări e mai mică, o lasă așa. La mine e ok. Am fost și actor la teatru, și profesor universitar la facultate și am mai avut și angajamente la vreo trei teatre din țară.

Eu am avut stabilitate, m-am mutat doar legal, prin transfer. Am aproape 50 de ani vechime. Nu-mi fac iluzii de niciun fel, nici de mărire, nici de micșorare”, a precizat Florin Zamfirescu pentru .