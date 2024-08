Un turist străin a rămas uimit de un preparat tradițional românesc. Ce aliment l-a lăsat fără cuvinte

Din ce în ce mai mulți străini care aleg să viziteze România descoperă bucătăria noastră plină de preparate delicioase. Un turist venit în țara noastră, a decis să încerce un preparat tradițional și a rămas impresionat de gust.

Vizitatorul străin a decis să încerce preparatele românești. Astfel, a mers la un restaurant cu specific tradițional, unde a cerut două mâncăruri foarte cunoscute la noi în țară: ciorbă de perișoare și sarmale, potrivit

„Are un gust foarte bogat”, a fost primul lucru pe care l-a remarcat atunci când a gustat din ciorba de perișoare. „Poți să simți gustul fiecărei legume”, a mai spus acesta.

Meeting Nepali People While Trying Traditional Soup In Bucharest, Romania 🇷🇴