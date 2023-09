Vârful Omu, unul dintre cele mai reci locuri din Europa. Temperaturi de iarnă marți dimineața

Vârful Omu a fost marți dimineața, 20 iunie, unul dintre cele mai reci locuri din Europa.

Se pare că temperatura a scăzut la 1,1 grade Celsius, aceasta fiind una dintre cele mai scăzute temperaturi înregistrate la nivelul Europei la acele ore.

Potrivit , cea mai scăzută temperatură măsurată în Europa în această dimineață a fost de -1,8 C, la Kanevka, în Rusia.

Și în Norvegia au fost -0,9 C (Edgeoya), iar la cel mai înalt vârf montan din Bulgaria (Mussala, 2.925 m), minima a fost de +0,7 C.

În ultima lună, temperatura în vârful Omu nu a depășit +8,6 C. De asemenea, pe 22 mai, a fost cea mai scăzută temperatură (-0,2 C). În cea mai puțin răcoroasă noapte (9 iunie), minima a fost de +5,1 C.