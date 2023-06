Vremea nefavorabilă întârzie sosirea pepenilor de Dăbuleni pe piețe. Când vor ajunge pe tarabe și cât vor costa?

În contrast cu anul trecut, când, în jurul aceleiași perioade a lunii iunie, pepenii de Dăbuleni erau deja disponibili pe mesele românilor, lubenițele românești întârzie să apară în acest an. Motivul constă în faptul că acestea nu s-au copt încă. Fermierii estimează că lubenițele românești vor fi prezente în piețe în aproximativ două săptămâni. Până atunci, cei dornici să se bucure de gustul dulce al acestui fruct pot alege să se delecteze cu fructe importate din Grecia sau Turcia.

Întârzierea recoltării din cauza vremii nefavorabile

În mediul online au apărut deja anunțuri privind disponibilitatea pepenilor de Dăbuleni, însă rolul acestora este de a-i familiariza pe clienți cu produsul, deoarece fructele autentice se găsesc încă pe câmp, în așteptarea recoltării.

Ionel Negrilă, și președintele Cooperativei Pepeni și Legume din comuna Călărași, județul Dolj, consideră că vremea este responsabilă de întârzierea înregistrată.

„Mai durează până se coc pepenii, vremea a fost nefavorabilă în acest an, din cauza ploilor. Într-adevăr, în mediul online au apărut anunțuri, dar producătorii îi pregătesc pe cumpărători. Dacă ați văzut că unii zic peste 10 zile, peste două săptămâni, nu zic acum, pentru că sunt încă necopți, în câmp”, a declarat acesta, pentru .

Pentru a se coace, pepenii au nevoie de vreme secetoasă și multă căldură.

Fermierul Ioan Negrilă speră la creșterea prețului pepenilor

„Anul trecut, pe vremea aceasta, era flux puternic. Dar am avut o primăvară rece, a fost și un ultim îngheț și ne-a afectat mult în primăvară. Și eu am avut un pic de suferit, au fost – 6 grade Celsius. I-am mai rărit atunci, cu toate că sunt protejați, un strat de folie, unul de agril. Eu am 4 hectare, dar puși în mai multe etape. Unii dintre noi producem noi răsadul și unii îl cumpărăm. Se altoiesc, terenul nu mai permite cultivarea an de an pentru că fuzarioza afectează rădăcina și se pune astfel pe un portaltoi de dovlecel, de dovleac. Pepenilor le trebuie secetă și căldură, dar a fost o vreme ploioasă și rece până acum”, a mai spus acesta.

Dacă în anul precedent era de 1,8 lei, în acest an, fermierul Ioan Negrilă își dorește ca prețul să crească, luând în considerare majorările de prețuri generale și condițiile meteorologice nefavorabile.

Situația vânzărilor de pepeni și influența importurilor

„Avem și clienți pe care ni i-am făcut de ani de zile, am avut cu un market contract acum doi ani și anul trecut, dar mai puțin (Mega Image). De asemenea am avut o firmă care nu ne-a dat banii nici în ziua de astăzi pe un camion. Noi mai vindem la poarta fermei celor care ne sunt clienți, dar mergem și noi și ducem pepenii cu dubele.

Pe cooperativă încă nu am reușit să achiziționăm un camion. Prețurile sunt dictate în funcție de cantitatea care va ieși, de importuri, că intră din Grecia și Turcia. Deja sunt pepeni din import pe piață. Între Dăbuleni și Craiova sunt pe marginea șoselei comercianți care spun că au pepeni din Dăbuleni, dar ei sunt din Grecia. Noi sperăm să fie prețuri mai mari ca anul trecut.

Prețul cel mai mare l-am avut anul trecut în august, când am avut a doua cultură, pentru că nu s-au făcut în alte zone și a fost un preț foarte bun. De la poarta fermei au plecat primii pepeni cu 1,5 – 1,8 lei, diferă de soiuri, a coborât undeva la 0,70 de bani, apoi a urcat undeva până la 2 lei/kg din poarta fermei, eu chiar am dar la angros cu 3 lei, dar ani aceștia sunt mai rari. Anul acesta a fost foarte capricios din punct de vedere al vremii, a fost și grindină la noi acum câteva zile. A fost an ploios și friguros, ziua era cald și noaptea frig, au avut stres”, a adăugat Ionel Negrilă.