Scandalul în care au fost implicați Dragoș Bucur și Mircea Diaconu: „Mă simțeam umilit” versus „L-am pus pe coji de nucă?”

Actorul Mircea Diaconu a murit recent, după o lungă bătălie cu o boală grea – cancerul la colon. El urma să împlinească 75 de ani chiar în ajunul Crăciunului. În acest context, presa mondenă a amintit mai multe evenimente frumoase în care a fost implicat actorul, dar și un scandal, din toamna lui 2019, când acesta a candidat la alegerile prezidențiale. El a avut atunci un conflict cu Dragoș Bucur, actor și realizatorul emisiunii „Visuri la cheie”.

Conflictul dintre Mircea Diaconu și Dragoș Bucur

În 2019, Mircea Diaconu a candidat la alegerile prezidențiale sub sloganul „Un Om”. Asta pare să-l fi enervat pe Dragoș Bucur, care a dezvăluit o situație în care a fost umilit de actor.

„Hai că nu mai pot: omul ăsta m-a pus să dorm în holul teatrului din Viena când am fost în turneu cu Nottara! El, nu vreun organizator, el a condus microbuzul, el a aranjat actorii în camere, el mi-a spus să dorm pe canapeaua din holul teatrului. Iar când am vrut să ies să mă plimb deoarece mă simțeam umilit să dorm acolo, mi-a zis că dacă ies, până dimineață nu mai întru în teatru. El, un om”, a scris Dragoș Bucur pe Facebook, la vremea respectivă, potrivit

În replică, Mircea Diaconu a susținut, pentru , că Dragoș Bucur prefera banii în locul teatrului: „L-am pus pe coji de nucă? Sau ce vrea să spună acum? Asta e părerea lui? Teatrul se face pentru teatru. Nu e o zonă de spa sau de fiţe, ca să confundăm cu altceva. La ce se referă el, că e tendenţioasă afirmaţia, e un hol de teatru. Acolo a dormit toată trupa, cu mine în cap. Da, e minunat. Dormi în teatru, în cabină. Eu, după ce am terminat facultatea, am dormit trei ani în cabină, la teatru. Şi eram fericit că eram acolo. Dacă el nu are chestia asta, iar eu am văzut că nu o are, că e cu reclame şi aşa mai departe. Sunt oameni care umblă după bani. Noi nu câştigăm bani în meseria asta. Nu sunt mulţi bani. Sunt puţini. Dacă vrei bani, iar asta i-am spus la un moment dat. Într-o seară Dragoş Bucur, ţin minte că era un spectacol programat la Nottara, mi-a zis că nu poate să vină. Păi, cum să nu vii? E spectacol programat. În meseria noastră primează teatrul. Restul se mai amână, se mai nu ştiu ce. El spune: „Domne, eu am un contract şi câştig şase mii de dolari”, Bine, dar alege. Nu am nicio problemă. Alege! A ales şi a plecat la 6.000 de dolari. Teatrul se face cu sufletul şi cu dăruirea, nu cu spa-urile”.

Mircea Diaconu a murit la vârsta de 74 de ani

Mircea Diaconu de curând, după o lungă luptă cu cancerul la colon. Actorul urma să împlinească 75 de ani chiar în ajunul Crăciunului.

Trupul neînsuflețit al actorului va fi depus luni, între orele 12.00 și 16.00, la Teatrul Nottara, iar înmormântarea va avea loc marți.

„Cunoscut pentru talentul său remarcabil și carisma deosebită, Mircea Diaconu lasă în urma lui o moștenire artistică impresionantă, cu roluri memorabile în filme și piese de teatru care au marcat generații întregi. (…)

Dispariția sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au admirat și l-au iubit. Rămâne un simbol al talentului și al pasiunii pentru artă, iar amintirea sa va trăi prin fiecare rol jucat și prin fiecare zâmbet adus de-a lungul anilor, pe fețele spectatorilor”, Ministerul Culturii.