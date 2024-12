Cătălin Botezatu, o altă controversă. Care e, în opinia sa, vârsta la care femeile ar trebui să facă copii

Cătălin Botezatu a dezvăluit într-un podcast care e, în opinia sa, vârsta ideală pentru ca femeile să devină mame. Acesta a spus că ar fi cel mai bine după 30 de ani, când femeia are deja o carieră, experiență de viață, încredere în sine și, deci, poate rezista provocărilor maternității.

Cătălin Botezatu, despre vârsta la care femeile ar trebui să devină mame

„Da, un copil îl faci, după 30 de ani, vorbind din punctul de vedere al unei femei, pentru că n-ai de ce să o distrugi din prima, haț, îi pui un copil în brațe, să stea cu ăla în brațe să-l alăpteze, oricum… asta mi se pare… no way, no comment!

Să-l alăpteze și să-i distrugi viața, nu, las-o să-și facă o carieră, să vezi ce vrea, să se regăsească într-un job și pe urmă vorbim de copii’, a susținut Cătălin Botezatu în podcastul „Fără filtre”, potrivit

Cătălin Botezatu: Am hotărât să nu vorbesc despre copiii mei

Designerul niciodată. În trecut, el că are copii, dar nu vrea să vorbească public despre ei: „Am hotărât împreună cu aceștia să nu îi mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor, nu își doresc deloc asta, niciunul. Unul dintre ei și-a dorit, a văzut ce înseamnă asta, l-am lăsat, și când a văzut ce înseamnă jungla asta i-am spus, vezi că intri într-o junglă în care trebuie să fii leu de la început și să muști primul, că dacă nu, te mușcă alții. (…) Am hotărât să nu vorbesc de ei și chiar nu vreau să vorbesc. decât crede lumea. Nu mă simt tată, din păcate, lumea iar o să mă critice…”.