Vremea neobișnuit de caldă a dus la înflorirea ghioceilor în mai multe zone din România și Republica Moldova

Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii decembrie și începutul de ianuarie au dus la înflorirea ghioceilor în unele zone din România și Republica Moldova, potrivit .

În diverse zone din județele Olt și Sibiu au înflorit deja ghioceii, potrivit Mesagerul de Sibiu. Același lucru s-a întâmplat și în Republica Moldova, conform Ziarului de Gard.

Tot despre vom vorbi și în perioada următoare, a declarat Mihai Timu, meteorolog ANM, pentru B1 TV.

„În ultimii ani am văzut că iernile sunt destul de blânde. Am ieșit cu valori pozitive ca medii pe toate lunile de iarnă. Deocamdată decembrie a încheiat cu abatere de 3,1, iar la cum a început ianuarie este posibil ca și ianuarie să rămână la valori pozitive față de norme, însă trebuie să luăm în calcul faptul că pot apărea și surprize, așa cum am văzut de-a lungul anotimpurilor, apar aceste anomalii, deci cu siguranță ne putem aștepta în a doua parte a iernii și la intervale cu răciri foarte bruște, cu perioade de ger sau chiar viscol și zăpezi în unele zone”, a explicat meteorologul.