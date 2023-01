Cum va fi vremea în perioada următoare. Mihai Timu, meteorolog ANM: „Pot apărea și surprize” (VIDEO)

În toiul iernii ne-am bucurat de o vreme de primăvară. În primele zile ale anului, temperaturile au fost neobișnuit de ridicate, a relatat Luiza Cergan, marți dimineață, la Știrile B1 TV.

Mihai Timu (ANM), pe B1 TV, despre starea vremii în perioada următoare

„Tot despre valori termice cu mult peste normalul perioadei vom vorbi și în perioada următoare. Chiar în această dimineață sunt valori pozitive, de peste 5 grade, 5-8 grade, în toate zonele deluroase, chiar și în Dobrogea, 4 grade la București, în condițiile în care ar trebui să înregistrăm în nopțile de ianuarie temperaturi negative, între -10 și -1 grad. Din această dimineață vor mai fi recorduri zilnice, așa cum s-a întâmplat și ieri, și alaltăieri, chiar am avut și lunare atât la minime, cât și la maxime, câteva stații, mai ales din Muntenia și Moldova”, a declarat Mihai Timu.

„Astăzi, chiar dacă temperaturile maxime mai scad ușor în majoritatea regiunilor, cum spuneam, vor rămâne cu mult peste normalul perioadei, maxime în general între 4 și 16 grade, cu remarca că temperaturi un pic mai scăzute, adică mai apropiate de normalul perioadei, să se înregistreze, cum s-a întâmplat și ieri, în areale restrânse din Transilvania sau din jumătatea de sud a Moldovei, acolo unde avem ceață persistentă care ar putea să persiste și în mare parte din zi, dar, din nou, astăzi mai putem avea valori, de exemplu, de 17-18 grade în zonele deluroase și în sud. Ieri am înregistrat acolo chiar 21 de grade. În Capitală, ieri am avut 17 grade, astăzi vom avea oricum 14-15 grade, cu mult peste normalul perioadei, și rămânem cu aceste temperaturi ridicate până la sfârșitul acestei săptămâni”, a continuat meteorologul.

Chiar dacă au fost înregistrate temperaturi record, ce se apropie de 20 de grade, tot nu scăpăm de precipitații. Va ploua, totuși, izolat și destul de slab cantitativ, iar la munte va mai fulgui ușor.

„Zilele următoare vor fi perioade, intervale scurte, cu precipitații, ploi temporare în nord și centru, iar în zona Carpaților Orientali, mai ales la altitudini mari, o să avem lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă”, a adăugat Mihai Timu.

Meteorologii spun că luna ianuarie va fi destul de caldă și o să vedem zăpadă doar la munte. Nu sunt excluse scăderile bruște de temperatură, dar sunt preconizate mai mult pentru finalul iernii, chiar pentru luna martie.

„În ultimii ani am văzut că iernile sunt destul de blânde. Am ieșit cu valori pozitive ca medii pe toate lunile de iarnă. Deocamdată decembrie a încheiat cu abatere de 3,1, iar la cum a început ianuarie este posibil ca și ianuarie să rămână la valori pozitive față de norme, însă trebuie să luăm în calcul faptul că pot apărea și surprize, așa cum am văzut de-a lungul anotimpurilor, apar aceste anomalii, deci cu siguranță ne putem aștepta în a doua parte a iernii și la intervale cu răciri foarte bruște, cu perioade de ger sau chiar viscol și zăpezi în unele zone”, a mai spus Mihai Timu.