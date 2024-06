Weekend plin pentru salvamontiști. Sabin Cornoiu: Am fost și sub influența unui pericol mare de avalanșă în Făgăraș. Turiștii trebuie să fie foarte responsabili (VIDEO)

Turiștii trebuie să fie foarte responsabili în clipa în care abordează trasee pe munte, în special către zona alpină înaltă, a declarat șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai și Luiza Cergan.

Șeful Salvamont, pe B1 TV, despre intervențiile din weekend

Sabin Cornoiu spune că duminică au avut loc opt intervenții.

„Ieri am avut o zi mai liniștită pentru că a fost și duminică, apoi mulți dintre cei care au mers pe munte probabil au tras și învățăminte, ținând cont ce s-a întâmplat sâmbătă, dar totuși am avut opt intervenții. Dintre acestea, două au fost mai grave, una predată Serviciului de Ambulanță și una elicopterului SMURD. Au fost cazuri care s-au petrecut cu oameni care au mers către zona alpină înaltă, unde s-au expus condițiilor meteo nefavorabile și au avut probleme în continuarea ascensiunilor pe munte”, a declarat șeful Salvamont.

„Să sperăm că în zilele următoare vremea se va mai îndrepta, se va stabiliza și zăpada, pentru că ieri am fost sub influența și a unui pericol mare de avalanșă în masivul Făgăraș, am avut grad de 3 din 5, deci iată că și acest fenomen își face apariția încă de la debutul iernii (…). Turiștii trebuie să fie foarte responsabili în clipa în care abordează trasee pe munte, în special către zona alpină înaltă”, a adăugat el.

„O să vedem ce ninsori se vor manifesta în această săptămână, pentru că de la mijlocul săptămânii se anunță ninsori în mare parte din țară. Vedem care este stratul depus. Vom lansa împreună cu cei de la Administrația Națională de Meteorologie avertizările necesare privind pericolul de avalanșă. Vom vedea dacă se vor deschide ceva domenii schiabile în această perioadă, dacă oamenii se îndreaptă către pârtiile de schi”, a mai spus Sabin Cornoiu.