Zece ani de închisoare pentru Vlad Pascu / Despăgubiri de 1,5 milioane de euro pentru familiile victimelor. Decizia instanței nu e definitivă

Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare de către Judecătoria Mangalia, în cazul accidentului din localitatea 2 Mai, în care au murit doi tineri.

„Aplica inculpatului Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, pedeapsa cea mai grea, de 7 (sapte) ani inchisoare, la care se adauga un spor de 3 (trei) ani inchisoare, reprezentand o treime din celelalte pedepse aplicate pentru infractiunile concurente, si dispune ca inculpatul Pascu Matei – Vlad sa execute in final o pedeapsa rezultanta de 10 (zece) ani inchisoare”, a stabilit instanta.

Vlad Pascu trebuie să plătească familiilor victimelor despăgubiri de aproximativ 1,5 milioane euro.

Decizia nu este definitivă.

Minuta ședinței

Solutia pe scurt: In baza art. 192 alin. (1), (2) si (3) din Codul penal, raportat la art. 396 alin.10 Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, fara antecedente penale, aflat in stare de arest preventiv la Penitenciarul Poarta Alba, la pedeapsa de 7 (?apte) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa a victimelor Olariu Andrei – Sebastian ?i Dragomir Roberta -Marina.

In baza art. 66 alin. 1 lit. a), b) si alin. 3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei inchisorii. In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) si b) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 196 alin. (1), (2), (3) ?i (4) Cod penal raportat la art. 396 alin.10 Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, la pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa comisa in dauna par?ilor vatamate Ionescu Cristina – Ileana, Coniac Vlad – Alexandru, Barzan Darius – Dumitru. In baza art. 66 alin. 1 lit. a) si b) si alin.3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei inchisorii. In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) si b) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 336 alin. (2) Cod penal raportat la art. 5 Cod penal ?i art. 396 alin.10 Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, la pedeapsa de 3 (trei) ani ?i 4 (patru) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influen?a alcoolului sau a altor substan?e. In baza art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) si alin.3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, pe o perioada de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei inchisorii. In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 338 alin. (1) Cod penal raportat la art. 396 alin.10 Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de parasire a locului accidentului. In baza art. 66 alin. 1 lit. a), b) si alin.3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei inchisorii. In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) si b) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal raportat la art. 38 alin.1 Cod penal, aplica inculpatului Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, pedeapsa cea mai grea, de 7 (?apte) ani inchisoare, la care se adauga un spor de 3 (trei) ani inchisoare, reprezentand o treime din celelalte pedepse aplicate pentru infractiunile concurente, ?i dispune ca inculpatul Pascu Matei – Vlad sa execute in final o pedeapsa rezultanta de 10 (zece) ani inchisoare. In baza art. 45 alin. 3 lit. a) Cod penal, rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) si alin.3 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara rezultanta, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, pe o perioada de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei inchisorii. In baza art. 45 alin.5 Cod penal cu referire art. 45 alin.3 lit. a) Cod penal, rap. la art. 65 alin. 1 Cod penal, art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie rezultanta, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 60 Cod penal coroborat cu art. 91 alin.31 Cod penal dispune executarea in regim de detentie a pedepsei principale rezultante de 10 (zece) ani inchisoare aplicata inculpatului Pascu Matei – Vlad prin prezenta sentinta.

In baza art. 404 alin. 4 lit. a) Cod procedura penala raportat la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principala rezultanta 10 (zece) ani inchisoare aplicata inculpatului prin prezenta sentinta, durata retinerii (dispusa prin Ordonan?a nr. 715858/19.08.2023 emisa de IPJ Constan?a – Serviciul rutier – Biroul Accidente Rutiere) si a arestarii preventive, cu incepere de la data de 19.08.2023 (data re?inerii), la zi. In baza art. 399 alin. 1 Cod procedura penala si art. 362 alin.2 Cod procedura penala raportat la art. 208 alin.2 si 3 cu referire la art. 207 alin.4 Cod procedura penala mentine, pentru o perioada de 60 de zile cu incepere de la data pronuntarii prezentei sentinte, masura arestarii preventive a inculpatului Pascu Matei – Vlad. In baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J., la ramanerea definitiva a prezentei. Admite in parte cererile par?ilor civile de acordare a daunelor morale ?i dispune astfel: Obliga partea responsabila civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), la plata urmatoarelor despagubiri civile: – Catre partea civila Olariu Mihaela, in calitate de mama a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale in cuantum de 250 000 euro; – Catre partea civila Olariu Valentin, in calitate de tata al a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale in cuantum de 250 000 euro; – Catre partea civila Olariu Maria – Selena, in calitate de sora a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale in cuantum de 80000 euro; – Catre partea civila Olariu Maria, in calitate de bunica a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale in cuantum de 30 000 euro; – Catre partea civila Olariu Marin, in calitate de bunic al victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale in cuantum de 30 000 euro; – Catre partea civila Tanase Andreea, in calitate de matusa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale in cuantum de 30 000 euro; – Catre partea civila Dinu Gabriela, in calitate de matusa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale in cuantum de 30 000 euro. – Catre partea civila Dragomir Catalin-Stefan, in calitate de tata al decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale in cuantum de 250 000 euro; – Catre partea civila Dragomir Livia, in calitate de mama a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale in cuantum de 250 000 euro; – Catre partea civila Dragomir Eva-Teodora, in calitate de sora a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale in cuantum de 80000 euro; – Catre partea civila Voinea Ruxanda, in calitate de bunica a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale in cuantum de 30 000 euro; – Catre partea civila Voinea Marin, in calitate de bunic al decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale in cuantum de 30 000 euro; – Catre partea civila Coniac Vlad-Alexandru, in calitate de persoana vatamata, daune morale in cuantum de 100 000 euro; – Catre partea civila Barzan Darius-Dumitru, in calitate de persoana vatamata, daune morale in cuantum de 50 000 euro; – Catre partea civila Ionescu Cristina-Ileana, in calitate de persoana vatamata, daune morale in cuantum de 250 000 euro. Respinge ca ramase fara obiect cererile de acordare a daunelor materiale efectuate de par?ile civile Dragomir Catalin-Stefan, Dragomir Livia, Voinea Marin, Voinea Ruxanda, Ionescu Cristina-Ileana, Coniac Vlad-Alexandru, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Spitalul Municipal Mangalia, Olariu Mihaela ?i Olariu Valentin. Respinge ca neintemeiata cererea de interven?ie formulata de FRAVA in interesul par?ilor civile ?i respinge ?i cererea acestui intervenient de acordare a cheltuielilor judiciare. Obliga, in baza art. 276 Cod de procedura penala rap. la art. 11 alin. 2 lit. e din Legea nr. 132/2017, partea responsabila civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania la plata cheltuielilor judiciare astfel: catre partea civila Olariu Mihaela a sumei de 3000 lei, catre partea civila Olariu Valentin a sumei de 3000 lei, catre partea civila Olariu Maria Selena a sumei de 3000 lei, catre partea civila Olariu Maria a sumei de 2250 lei, catre partea civila Tanase Andreea a sumei de 2250 lei, catre partea civila Dinu Gabriela a sumei de 2250 lei, constand in onorariu de avocat (filele 62-70 vol. I dosar instan?a). Majoreaza onorariul avocatului din oficiu Radu Cristiana, desemnat in baza delega?iei pentru asisten?a judiciara obligatorie seria AV nr. 55/01.03.2024, de la cuantumul initial de 942 lei la suma de 2500 lei. In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura penala, obliga pe inculpat la plata catre stat a sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate in cauza – faza judeca?ii. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicarii hotararii, conform dispozitiilor art. 410 alin. 1 Cod procedura penala. Pronuntata astazi, 31.01.2025, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, potrivit dispozitiilor art. 405 alin.1 Cod procedura penala.