65 de oameni au fost răniți, după ce o roată de distracții a luat foc, lângă Leipzig (VIDEO)

65 de oameni, inclusiv polițiști și pompieri, au fost răniți în incendiul unei roți Ferris, la un festival de muzică care se defășura în apropiere de orașul german Leipzig, transmite .

Incendiul a izbucnit sâmbătă, 17 august, la ora locală 21.00, un ceas mai târziu în România. O gondolă a luat foc, apoi incendiul s-a extins la alta.

Potrivit ultimelor constatări ale poliției, un total de 65 de persoane au fost rănite în dezastrul incendiului de la roata Ferris, dintre care 16 grav. Patru dintre victime au suferit arsuri, iar una a suferit un accident în urma impactului.

Se pare că mai mulți pasageri s-au aruncat chiar de la câțiva metri de frica flăcărilor. „Conform declarațiilor martorilor, cineva a sărit din gondola în flăcări”, confirmă o purtătoare de cuvânt a poliției.

Încă nu este clar de la ce înălțime a sărit. „O altă persoană a sărit de la trei până la patru metri și s-a prăbușit violent dedesubt”, a declarat o femeie pentru „Tag24”. Alte rapoarte ale martorilor oculari dau o idee despre cât de dramatice trebuie să fi fost minutele de la izbucnirea incendiului.

Un vizitator din Leipzig a declarat pentru BILD: „Când prima gondolă a ars, oamenii din celelalte gondole au strălucit sălbatic lanternele telefonului mobil afară pentru a atrage atenția asupra lor. Trebuie să fi fost îngroziți!”

Un bărbat care stătea într-una dintre gondole cu puțin timp înainte de dezastru raportează: „Aici era un miros ciudat de cauciuc ars, dar încă nu ars. Când am părăsit roata Ferris și ne-am întors trei minute mai târziu, a fost cuprinsă de flăcări!”

Acest lucru se potrivește și cu evaluarea inițială a cauzei incendiului. Potrivit acestuia, materialul aflat sub mașină a luat foc dintr-un motiv necunoscut. Incendiul s-a extins apoi la una dintre cele 24 de gondole si in final la alta.

Potrivit unui alt vizitator al festivalului, roata Ferris a devenit brusc mai rapidă – se pare că pentru a grăbi evacuarea. Când bicicleta s-a oprit, gondolele care ardeau au fost în cele din urmă în vârf: „Atunci a fost liniște moartă”.

