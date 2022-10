9 persoane arestate după prăbușirea podului din vestul Indiei. Ce spun martorii incidentului în care au murit aproape 140 de oameni

Un număr de nouă persoane au fost arestate luni în ancheta privind prăbușirea unui pod terestru din vestul Indiei, incident în care au murit aproape 140 de oameni, a anunțat poliția, potrivit .

9 persoane arestate după prăbușirea podului din Morbi, India

Cele nouă persoane arestate – toate asociate cu o companie care asigura mentenanța podului din Morbi – sunt cercetate pentru ucidere din culpă, spune Ashok Kumar Yadav, ofițer de poliție.

Podul, care fusese redeschis de doar câteva zile după luni întregi de renovare, , astfel că sute de persoane s-au prăbușit în râul Machchhu din Gujarat, statul indian din care provine și premierul Narendra Modi. Autoritățile spun că aproape 500 de persoane sărbătoreau ultima zi a festivalului Diwali pe și în marja podului suspendat – care are o vechime de 150 de ani – atunci când cablurile de susținere au cedat.

„Am văzut că podul se prăbușește sub ochii mei”, a declarat un martor care a participat întreaga noaptea la eforturile de salvare. „A fost traumatizant când o femeie mi-a arătat o fotografie a fiicei sale și m-a întrebat dacă am salvat-o. Nu am putut să îi spun că fiica ei a murit”, a povestit același martor, care nu a dorit să își dezvăluie numele.

Supran, un alt martor, susține că podul, o atracție turistică renumită, era foarte aglomerat.

„Cablurile s-au rupt și podul s-a prăbușit într-o fracțiune de secundă. Oamenii au căzut unul peste altul și în râu”, a declarat el pentru presa locală.

După prăbușirea podului, oamenii s-au agățat de rămășițele construcției sau au încercat să înoate în întuneric către un loc sigur.

Mulți indieni nu știu să înoate, iar un alt locuitor din Morbi, Ranjanbhai Patel, spune că a ajutat la scoaterea celor care au reușit să ajungă la mal.

„Cum cei mai mulți oameni au căzut în râu, nu am putut să îi salvăm”, a spus Patel.