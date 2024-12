A murit DJ Alfredo, un nume de legendă de pe scena muzicii dance din Ibiza

DJ Alfredo, care a avut o influență semnificativă în transformarea insulei spaniole Ibiza într-un centru global pentru cultura muzicii dance, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, potrivit .

DJ Alfredo a murit la 71 de ani

Amnesia, clubul în care a fost rezident în anii `80, a făcut anunțul într-o postare pe Instagram.

„Mulțumim pentru nopțile și beat-urile pe care le-am împărtășit. Muzica și viziunea ta au modelat sunetul Balearic Beat și sufletul Amnesia. Atât de multe amintiri au fost create prin energia ta, moștenirea ta va dăinui pe scena noastră de dans pentru totdeauna. Nu vei fi uitat niciodată”, spun reprezentanții clubului Amnesia.

Nu a fost dezvăluită cauza decesului, însă starea artistului nu a fost una bună în ultimii ani, după atacul vascular cerebral pe care l-a suferit în 2021. În martie, când acesta se afla într-un azil, a fost lansat un apel de strângere de fonduri.

Argentinianul a emigrat în Europa în anii `70

DJ Alfredo, pe numele său real Alfredo Fioretio, s-a născut în Argentina în 1953 și a emigrat la Paris în 1976, iar apoi la Madrid și, în cele din urmă, Ibiza. În tinerețe a vândut lumânări și haine pentru a se întreține pe perioada în care căpăta experiență ca DJ într-un bar.

„Un cunoscut care avea un club Amnesia a decis să plece în Thailanda. Mi-a dat mie cheile și mi-a spus să mă ocup eu (…). Am deschis la 3 dimineața și am ținut deschis până la prânz, astfel încât oamenii să vină acolo după ce se închid alte cluburi”, povestea DJ Alfredo într-un interviu pentru The Guardian.